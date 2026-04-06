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06 abr 2026 Actualizado 20:56

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¿Cuáles son los tipos de amor? La psicóloga Frauky Jiménez enseña cómo aplicarlos en los vínculos

Intimidad, pasión y compromiso son los 3 ingredientes en los diferentes tipos de amor y en las distintas maneras de relacionarnos con los demás. ¿Cuáles son los tipos de amor? La psicóloga Frauky Jiménez, nos los detalla y nos enseña cómo aplicarlos en los distintos vínculos que creamos a lo largo de la vida.

¿Cuáles son los tipos de amor? La psicóloga Frauky Jiménez enseña cómo aplicarlos en los vínculos

¿Cuáles son los tipos de amor? La psicóloga Frauky Jiménez enseña cómo aplicarlos en los vínculos

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