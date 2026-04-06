¿Cuáles son los tipos de amor? La psicóloga Frauky Jiménez enseña cómo aplicarlos en los vínculos

Intimidad, pasión y compromiso son los 3 ingredientes en los diferentes tipos de amor y en las distintas maneras de relacionarnos con los demás. ¿Cuáles son los tipos de amor? La psicóloga Frauky Jiménez, nos los detalla y nos enseña cómo aplicarlos en los distintos vínculos que creamos a lo largo de la vida.