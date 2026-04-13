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13 abr 2026 Actualizado 01:29

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Bogotá

Funcionarios heridos y más de 10 sancionados deja “rodada” ilegal en las calles de Bogotá 

De acuerdo con las autoridades, se impusieron ocho comparendos y se inmovilizaron seis vehículos.

Rodadas ilegales sobre la calle 26

Rodadas ilegales sobre la calle 26

Rodadas ilegales sobre la calle 26

En las últimas horas, sobre la calle 26 y en inmediaciones del Planetario, en el centro de Bogotá, se llevó acabo una “rodada” ilegal, donde más de una decena de conductores se citaron para hacer piques, escuchar música y consumir bebidas alcohólicas.

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La situación, que afectó a los habitantes del sector de La Macarena fue denunciada por la concejal del Nuevo Liberalismo, Cristina Calderón.

“Secretaria @ClaudiaDiazAco1, @SectorMovilidad, más de 400 carros y motos tiene bloqueada la zona de la Plaza La Santamaría. El trancón, el ruido, el descaro… ¿Podrían ir a poner orden, por favor? ¡¿Cómo dejan que esto pase en Bogotá?! Las calles y los andenes de esta ciudad no son ni parqueaderos ni bares”, denunció la concejal.

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Ante esta situación, la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz confirmó que se impusieron sanciones a quienes participarán este evento, que no contaba con autorización de la Alcaldía.

“Anoche, en inmediaciones del Planetario, se realizó un evento sin permiso de la Alcaldía, que generó desorden, infracciones y puso en riesgo a la ciudadanía. Atendimos la denuncia de inmediato: Agentes Civiles y @TransitoBta junto a @SeguridadBOG hicieron presencia, disuadieron y dispersaron a los asistentes. Quienes no atendieron el llamado fueron sancionados”, informó la secretaria.

Vea también: Operativos contra piques ilegales deben continuar: la petición desde el Concejo de Bogotá

Finalmente, la jefe de la cartera de movilidad rechazó estos actos.

“Rechazamos de manera contundente la agresión a uno de nuestros agentes. La violencia contra la autoridad no tiene justificación y sí, sanción penal.No vamos a permitir conductas que pongan en riesgo la vida en la vía”, concluyó.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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