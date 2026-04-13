Funcionarios heridos y más de 10 sancionados deja “rodada” ilegal en las calles de Bogotá 

En las últimas horas, sobre la calle 26 y en inmediaciones del Planetario, en el centro de Bogotá, se llevó acabo una “rodada” ilegal, donde más de una decena de conductores se citaron para hacer piques, escuchar música y consumir bebidas alcohólicas.

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La situación, que afectó a los habitantes del sector de La Macarena fue denunciada por la concejal del Nuevo Liberalismo, Cristina Calderón.

“Secretaria @ClaudiaDiazAco1, @SectorMovilidad, más de 400 carros y motos tiene bloqueada la zona de la Plaza La Santamaría. El trancón, el ruido, el descaro… ¿Podrían ir a poner orden, por favor? ¡¿Cómo dejan que esto pase en Bogotá?! Las calles y los andenes de esta ciudad no son ni parqueaderos ni bares”, denunció la concejal.

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Ante esta situación, la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz confirmó que se impusieron sanciones a quienes participarán este evento, que no contaba con autorización de la Alcaldía.

“Anoche, en inmediaciones del Planetario, se realizó un evento sin permiso de la Alcaldía, que generó desorden, infracciones y puso en riesgo a la ciudadanía. Atendimos la denuncia de inmediato: Agentes Civiles y @TransitoBta junto a @SeguridadBOG hicieron presencia, disuadieron y dispersaron a los asistentes. Quienes no atendieron el llamado fueron sancionados”, informó la secretaria.

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Finalmente, la jefe de la cartera de movilidad rechazó estos actos.

“Rechazamos de manera contundente la agresión a uno de nuestros agentes. La violencia contra la autoridad no tiene justificación y sí, sanción penal.No vamos a permitir conductas que pongan en riesgo la vida en la vía”, concluyó.