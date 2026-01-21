Concejal ‘Fuchi’, en el ojo del huracán por hacer presencia en puesto de control contra piques

En las últimas horas, el concejal Julián Forero, conocido como ‘Fuchi’, protagonizó un nuevo escándalo tras enfrentarse a agentes de tránsito que realizaban un operativo para detener piques ilegales en el barrio La Macarena, en pleno centro de Bogotá, en la calle 26.

Ante la presencia del cabildante, las personas del barrio, que en repetidas ocasiones han pedido los puestos de control, abuchearon al hombre pidiéndole que se retirara del lugar, que respetara la autoridad y que no hiciera campaña política.

A partir de los hechos, el concejal Forero aseguró a 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, que su presencia en el lugar se debió a que recibió quejas sobre presuntas irregularidades en el puesto de control y por eso llegó al punto.

“Me dijeron que en ese puesto de control estaban siendo víctimas de malos procedimientos y por eso llegué hasta allá. El operativo no estaba en las condiciones técnicas exigidas, pero la gente que estaba pensó que yo estaba pidiendo que se quitara el puesto y se generó la controversia. Y jamás he pedido ni apoyado los piques, yo le dije a la comunidad que no se puede enfrentar una ilegalidad con otra ilegalidad en los puestos de control” aseguró Forero.

El cabildante aseguró que tiene que hacer control ciudadano y por eso debió hacer presencia en el lugar, porque en repetidas ocasiones ha recibido denuncias sobre las irregularidades en diferentes puestos de control en la ciudad.

Justo en ese mismo lugar, hace un par de meses un uniformado de la Policía de Tránsito fue atropellado tras poner orden en medio de los piques ilegales que se realizaban en La Macarena.

¿Qué dice la Secretaría de Movilidad?

De acuerdo con la entidad, el puesto de control cumplía con todos los requerimientos exigidos por la ley y todos los agentes estaban en función. Según la Secretaría, para el 2025 la tendencia de crecimiento de la problemática superó cifras récord. Aumentando exponencialmente las quejas ciudadanas por el continuo desorden, ruido, consumo de sustancias y apuestas ilegales por parte de los participantes de piques ilegales en Bogotá.

El sector de la Macarena ha sido el de mayor afectación en los últimos años, teniendo como problemáticas principales, amenazas y agresiones por parte de los participantes de piques ilegales, especialmente moteros a la comunidad, dejando como saldo cuatro personas atropelladas y marcación de viviendas de habitantes que denunciaban la problemática entre otros.

La Secretaría de Movilidad y de Seguridad conjunto con la Alcaldía Local, lograron en el 2025 implementar 1093 operativos contra piques ilegales en el sector de la Macarena. Dejando como resultado 7258 ordenes de comparendos y 1623 vehículos inmovilizados.

