Operativo contra piques ilegales en Bogotá deja más de 30 comparendos y 10 vehículos inmovilizados
Las autoridades identificaron al grupo de personas que estaría detrás de la organización de piques en Bogotá.
Bogotá D.C
Continúan los operativos contra una problemática de la cual están cansados los bogotanos y son los piques ilegales. Durante el más reciente operativo en la carrera 9 con calle 153, las autoridades interpusieron más de 30 comparendos e inmovilizaron 10 vehículos.
“Ya conocemos los días, horas, lugares donde se concentran, así mismo los medios de convocatoria. Ya con este conocimiento desarrollamos nuestras actividades. No vamos a permitir que estos irresponsables continúen con este tipo de actividades donde hay consumo de bebidas embriagantes asociadas a la conducción”, aseguró el jefe de tránsito de Bogotá, el teniente coronel John Silva.
Resulta que la Policía de Tránsito de Bogotá identificó, al parecer, a algunos de los responsables de organizar estas actividades ilegales en la ciudad.
Se trataría del grupo llamado ‘Piques Colombia’ que publica cuando las autoridades realizan los operativos y cuando huyen de estos para evitar ser multados. Ellos al parecer estarían detrás de los piques que se realizan en la Avenida Boyacá, la Calle 26 y la Calle 63.
Asimismo, en videos quedó registrado cuando los participantes de los piques abren el baúl de un vehículo lleno de cervezas.