Operativo contra piques ilegales en Bogotá deja más de 30 comparendos y 10 vehículos inmovilizados. Foto: Policía de Tránsito de Bogotá.

Bogotá D.C

Continúan los operativos contra una problemática de la cual están cansados los bogotanos y son los piques ilegales . Durante el más reciente operativo en la carrera 9 con calle 153, las autoridades interpusieron más de 30 comparendos e inmovilizaron 10 vehículos.

“Ya conocemos los días, horas, lugares donde se concentran, así mismo los medios de convocatoria. Ya con este conocimiento desarrollamos nuestras actividades. No vamos a permitir que estos irresponsables continúen con este tipo de actividades donde hay consumo de bebidas embriagantes asociadas a la conducción”, aseguró el jefe de tránsito de Bogotá, el teniente coronel John Silva.

Resulta que la Policía de Tránsito de Bogotá identificó, al parecer, a algunos de los responsables de organizar estas actividades ilegales en la ciudad.

Se trataría del grupo llamado ‘Piques Colombia’ que publica cuando las autoridades realizan los operativos y cuando huyen de estos para evitar ser multados. Ellos al parecer estarían detrás de los piques que se realizan en la Avenida Boyacá, la Calle 26 y la Calle 63.

Asimismo, en videos quedó registrado cuando los participantes de los piques abren el baúl de un vehículo lleno de cervezas.