Estos son los municipios que estarían siendo intervenidos para mitigar inundaciones en Córdoba

Montería

La Gobernación de Córdoba informó que superó las 4.671 horas de operación continua de maquinaria amarilla para atender las emergencias ocasionadas por las inundaciones en varios de los 25 municipios que resultaron impactados con el paso del frente frío en el departamento en febrero de 2026.

“De forma complementaria, se han registrado 390 días de operación de volquetas, fundamentales para el retiro de material, transporte de sedimentos y atención de puntos críticos”, puntualizó la administración departamental.

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De acuerdo con las autoridades ambientales, en los ríos Sinú y San Jorge se han detectado más de 300 puntos críticos por erosión e inundación.

“Estas acciones han estado orientadas a la limpieza y adecuación de canales y sistemas de drenaje, la remoción de sedimentos y material vegetal, la atención de emergencias por inundación, así como la intervención en sectores con pérdida de banca en el río Sinú. De igual manera, se ha avanzado en el mantenimiento y recuperación de vías afectadas por la emergencia”, expresó el mandatario departamental.

Municipios intervenidos, según las autoridades

Según la Gobernación de Córdoba, las intervenciones en los municipios han constado de maquinaria amarilla, volquetas y carrotanques.

“En materia de mitigación del riesgo, se ejecutaron labores de limpieza y dragado de canales en Puerto Escondido, Los Córdobas, Cereté, San Bernardo del Viento, Lorica y Montería; control de desbordamientos en Cereté y San Pelayo; adecuación de vías internas y atención a viviendas en Los Córdobas y Puerto Escondido; así como la intervención en jarillones y rehabilitación de terraplenes en Cereté por pérdida de banca”, sostuvo.

“Asimismo, se realizaron trabajos de rehabilitación en puntos críticos y restitución de banca en municipios como Pueblo Nuevo y Los Córdobas, junto con intervenciones viales que permitieron la habilitación y mejoramiento de vías terciarias en Pueblo Nuevo, Los Córdobas, Puerto Escondido, Montería y Cereté”, agregó.

Agua para las poblaciones afectadas

“Como parte de la respuesta integral, también se garantizó el suministro de agua potable a comunidades de la zona urbana y rural afectadas en municipios como Cereté, Montería, Puerto Escondido, Los Córdobas, Puerto Libertador, San Bernardo del Viento, Tierralta, Cotorra, Lorica y San Pelayo”, concluyó la Gobernación de Córdoba.