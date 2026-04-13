En Medellín desarrollan marcos de gafas sostenibles y de bajo costo para beneficio de niños

Medellín

Por medio de sus programas de Optometría e Ingeniería Biomédica, la Universidad CES adelanta un proyecto para la elaboración de monturas de gafas personalizadas, de bajo costo y elaboradas con materiales reciclados, para reducir las barreras de acceso a la salud visual.

Este proyecto busca impactar de manera directa a niños de la Comuna 2 o Santa Cruz, especialmente del barrio Villa del Socorro, donde se han identificado las necesidades de los niños para mejorar su capacidad visual.

¿Por qué en esta zona de la ciudad?

Desde el CES indicaron que en este sector de la ciudad muchos menores no han tenido valoraciones visuales oportunas y necesarias y, cuando las tienen, no acceden a las gafas recetadas por limitaciones económicas o no las usan por falta de afinidad con los diseños disponibles.

Elaboración en impresoras 3D

Para la ejecución de estas gafas se están utilizando tecnologías de modelación e impresión en 3D, lo que permite diseñar esas monturas adaptadas especialmente a las características faciales de cada una de las personas beneficiadas, para que se pueda garantizar su uso con comodidad y funcionalidad.

¿Qué dicen en la Universidad CES?

María del Pilar Oviedo Cáceres, jefe del programa de Optometría de la Universidad CES, explicó que: “Esta iniciativa, que integra innovación, salud pública y enfoque social, busca disminuir las brechas de acceso a los servicios de salud visual, promover que los niños usen sus gafas de manera constante y favorecer un buen desarrollo de su visión. Además, permite que las monturas sean personalizadas, atractivas y ajustadas a sus necesidades”.

Por su parte, Jorge Alberto Ramírez Gómez, jefe del programa de Ingeniería Biomédica, destacó el valor de la articulación interdisciplinaria entre los programas académicos de la Universidad.

Según explicó: “Este proyecto nace de la integración entre diferentes saberes y del contacto directo con las necesidades reales de la comunidad. A través de procesos de prototipado, validación y diseño, buscamos crear soluciones accesibles que generen un impacto social significativo”.

Las monturas, además de ser de bajo costo, con un valor estimado cercano a una tercera parte de las disponibles en el mercado incorporan criterios de sostenibilidad ambiental ya que se fabrican a partir de materiales como plástico reciclado proveniente de botellas.

Componente solidario

Desde la Universidad CES explicaron que esta iniciativa incluye un componente solidario, debido a que en la tienda universitaria se comenzarán a comercializar gafas de sol con estos marcos, de bajo costo, y por cada unidad vendida, se donará una montura a uno de los niños que la requieren en el barrio Villa del Socorro.

Componente medioambiental

El profesor e investigador de Ingeniería Biomédica de esta institución, Juan Gustavo Diosa Peña, agregó que “el proceso técnico detrás del desarrollo consiste en transformar residuos plásticos en filamento para impresión 3D, lo que nos permite crear gafas livianas, resistentes y personalizables. Incluso, pueden desarmarse y cambiarse por piezas de diferentes colores, lo que favorece su uso en los niños”.

Esta universidad indicó que se busca el impacto social, sostenible y de bienestar de la comunidad, con soluciones que están integrando ciencia, tecnología y responsabilidad social.