Carros de lujo y puertas abiertas: revelan nuevos detalles de fiesta vallenata en cárcel de Itagüí

Vídeos de cámaras de seguridad de la fiesta vallenata en la cárcel de Itagüí. Foto: Claudia Carrasquilla.

Medellín

Nuevos detalles revelan, paso a paso, cómo se habría realizado la polémica fiesta vallenata en la cárcel La Paz de Itagüí, en la que habrían participado cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá vinculados a la mesa de paz urbana con el Gobierno Nacional.

La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, dio a conocer videos de cámaras de seguridad que evidenciarían presuntas irregularidades en los controles de acceso y en los protocolos de seguridad del centro penitenciario durante el evento.

En las imágenes se observa el ingreso de más de 16 vehículos de alta gama, así como de numerosas personas al penal de máxima seguridad. Según la concejal, aunque inicialmente hubo verificación por parte de los guardias, posteriormente el control habría quedado en manos de dos hombres vestidos de negro, sin identificación oficial, quienes permitieron el acceso sin registros formales.

De acuerdo con la cronología presentada, el cantante Nelson Velásquez habría ingresado hacia las 11:30 a. m. y salido cerca de las 4:00 p. m., acompañado de músicos, coristas e instrumentos. También habría participado el artista de música popular Luis Neredo, quien, según la denuncia, también fue contratado para la fiesta. A la salida del penal, las cámaras registraron a varias personas en aparente estado de embriaguez.

Ingreso a puertas abiertas a la cárcel de máxima seguridad en Itagüí

Aunque el ministro de Justicia, Jorge Cuervo, aseguró que el evento coincidió con un día de visitas autorizado y que los internos habrían hecho pasar al cantante y su equipo como visitantes, Carrasquilla rechazó esta versión y sostuvo que los videos muestran un ingreso masivo sin control.

“No sea mentiroso, ministro. En el video queda muy claro que ingresaron personas que no estaban de visita, sino que entraron a la parranda que hicieron en el patio. No sé cuál es su interés en defender lo que sucedió en una cárcel de máxima seguridad y minimizar lo ocurrido, que es supremamente bochornoso”, afirmó la concejal.

En su denuncia, otro de los elementos que llamó la atención de la concejal fue el ingreso de un vehículo tipo volqueta con materiales, lo que reforzaría denuncias previas sobre posibles construcciones irregulares dentro del centro penitenciario, incluyendo modificaciones en patios y celdas.

Carrasquilla cuestionó duramente el cumplimiento de las condiciones de seguridad en la cárcel de Itagüí y la legitimidad de los diálogos de la mesa de paz urbana con el Gobierno Nacional.

“¿Es una cárcel de máxima seguridad o es un hotel? y ¿la paz urbana es el puente para que allí sucedan cantidad de situaciones irregulares, o realmente se busca la paz en la ciudad de Medellín?“, expresó la concejal.

Ante estos hechos, Claudia Carrasquilla insistió en la falta de control y aseguró que seguirá investigando el escándalo dentro del penal.