Cinco cerdos están en adopción en el programa de bienestar animal de Medellín

Medellín, Antioquia

Cinco cerdos rescatados por el Distrito de Medellín están disponibles para que una familia los adopte. Entre ellos se encuentra Cábala, una cerdita vietnamita que lleva cerca de dos años esperando un hogar luego de ser entregada a las autoridades cuando creció más de lo que esperaba su anterior familia.

Junto a ella también están Carboncillo, Lola, Blanquita y Negrita, cuatro minipig domésticos que permanecen bajo el cuidado institucional mientras se concreta su adopción. De acuerdo con la Alcaldía, estos animales no son utilizados para producción y requieren un hogar con condiciones adecuadas para su bienestar.

Animales de varias especies esperan adopción

El programa de adopción del Distrito no se limita únicamente a perros y gatos. Actualmente también hay caballos, vacas, cerdos, conejos, gallinas, patos y piscos, además de dos hámsteres, todos rescatados en situaciones de vulnerabilidad y en busca de una nueva familia.

La subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Elizabeth Coral, señaló que el programa busca brindar segundas oportunidades a animales de distintas especies.

“En la Alcaldía de la Gente seguimos trabajando para que todos los animales, sin importar su especie, tengan una segunda oportunidad. Invitamos a la ciudadanía a abrir su corazón y a considerar la adopción de los minipig que hoy esperan un hogar”, indicó la funcionaria.

La historia de Cábala

Cábala llegó al cuidado del Distrito después de que su familia la adoptara pensando que sería un minipig y posteriormente descubriera que crecería más de lo esperado. Desde entonces permanece en el programa de protección animal a la espera de un hogar.

Según la administración distrital, la cerdita tiene una mancha particular en su piel y requiere una familia que la adopte con compromiso, entendiendo que se trata de un ser sintiente y no de un animal destinado al consumo.