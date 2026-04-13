En la serie ‘Las Buscadoras’, una mujer que lleva 10 años buscando a tres hermanitos desaparecidos

Desde hace 10 años busca a sus tres hermanos Leydi Yadira, Darwin Edilson y Ana Derlis, desaparecidos por las Farc.

Vivian Katherin Santana Rincón, reclutada por la guerrilla cuando apenas tenía 11 años, hace parte de un grupo de 40 mujeres de un resguardo indígena del departamento del Cauca, que lleva más de 10 años buscando a sus tres hermanitos Leydi Yadira, Darwin Edilson y Ana Derlis, reclutados por las Farc.

En 1999 Katherin fue reclutada cuando estudiaba y jugaba un viernes con sus amiguitos en una escuela de una vereda en los Llanos Orientales o región de la Orinoquía colombiana. Conoció a los mayores líderes de las extintas Farc: Manuel Marulanda Vélez, Mono Jojoy y Raúl Reyes en San Vicente del Caguán. Allí llego a reforzar la columna Jacobo Arenas de esa guerrilla.

A esta mujer le duele recordar cómo le robaron su niñez y su juventud.

Al ver como mataban a sus compañeros con las que fue reclutada y las cosas que le hacían a las mujeres, decidió fugarse en el Cauca luego de cuatro años de estar en las filas de la guerrilla.

“Que me maten corriendo, porque no quiero hacerle más daño a la sociedad”, dijo al correr por su vida, por ser libre.

Se refugio y fue acogida en un resguardo indígena. Ya ahí, se unió a un grupo de “mujeres buscadoras” de sus hijos reclutados y desaparecidos por la guerrilla.

“Lucho por la libertad de muchos niños que siguen reclutados en las montañas de Colombia”. Sostiene Katherine.

LA SERIE

“Las buscadoras” es una serie de informes del periodista de los servicios informativos de Caracol Radio Cali, Juan Carlos Díaz, sobre la incansable búsqueda de mujeres para encontrar a sus seres queridos desaparecidos en el suroccidente del país.

Este especial busca NARRAR LO INVISIBLE, hacer MEMORIA y DIGNIFICAR a las víctimas de desaparición forzada en el suroccidente de Colombia.

Escuche en las siguientes plataformas la quinta entrega de la serie: “Las Buscadoras” en el Pódcast “Oír para Ver”:

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Apple Pódcastque lleva más de 10 años buscando a sus tres hermanitos Leydi Yadira, Darwin Edilson y Ana Derlis, reclutados por las Farc.