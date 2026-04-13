Murió joven que ingresó con machete al HUV en Cali: su esposa perdió bebé y denuncian negligencia

En libertad joven que con machete y hacha amenazó a personal de salud en el HUV de Cali

Juan Esteban Bastidas, de 20 años, falleció tras sufrir muerte cerebral luego de un intento de quitarse la vida. El joven había ingresado días atrás al Hospital Universitario del Valle con un machete, donde amenazó al personal médico.

Según el relato de sus familiares, el hecho habría estado relacionado con presuntas fallas en la atención médica a su pareja, quien perdió el bebé que esperaba. La familia sostiene que hubo demoras y presunta negligencia en la atención.

“Mi cuñada perdió su bebé y estaban desde las 9 de la mañana en el hospital. Ya eran horas de la noche y todavía no los atendían. No les brindaron atención ni apoyo psicológico ni trabajo social. Ellos pedían un traslado para que ella pudiera ir a otro lugar y tampoco se lo dieron. Mi hermano colapsó, reaccionó; no lo justificamos, pero el hospital ha sido negligente”, aseguró Susan, hermana del joven.

La familia indicó además que los órganos del joven serán donados y destacó que en vida se caracterizó por su labor social y comunitaria.

“Él fue detenido y luego lo dejaron en libertad. Se despidió de mi mamá, le dijo que se sentía muy mal. Más tarde nos informaron que lo encontraron ahorcado. Le declararon muerte cerebral y decidimos respetar su voluntad de ayudar a otros, por eso donamos sus órganos”, relató la hermana.

La esposa del joven continúa hospitalizada debido a una infección, según confirmó la familia.

“Ella está hospitalizada por una infección tras el aborto. Queremos llegar a instancias legales por lo que consideramos negligencia. También denunciamos que parte de la historia clínica de mi hermano se filtró”, agregó.

Por su parte, el Hospital Universitario del Valle indicó en un comunicado que la situación fue controlada sin personas lesionadas:

“Este joven venía acompañando a su pareja quien consulta a la sección de obstetricia con un aborto en curso. Se logró controlar la situación sin que se presentaran personas lesionadas. La paciente se encuentra en condición estable”, señaló la institución.

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes para su respectiva investigación.