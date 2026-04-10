Qué hacer si un vecino se apropia del parqueadero de visitantes? Esto dice ley propiedad horizontal

En Colombia, la vida en propiedad horizontal, es decir, en edificios o conjuntos residenciales, está regulada por la Ley 675 de 2001, la cual establece las normas básicas para garantizar la buena convivencia, la administración de zonas comunes y la toma de decisiones colectivas entre propietarios y arrendatarios.

Esta legislación cubre aspectos esenciales como el uso de las torres de apartamentos, las zonas comunes, los salones comunales, ascensores, áreas verdes y los parqueaderos, uno de los temas que más controversia suele generar dentro de las copropiedades.

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Según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el parqueadero de visitantes es un bien común, es decir, este espacio hace parte del edificio o conjunto que está sometido al régimen de propiedad horizontal, destinado exclusivamente al estacionamiento temporal de vehículos de personas externas que visitan a los residentes.

Aunque algunas personas lo hacen, la Ley prohíbe que los propietarios ocupen sistemáticamente los parqueaderos de visitantes como si fueran propios. Esta práctica interfiere con el propósito original del espacio, limita el acceso a quienes realmente lo necesitan y puede acarrear sanciones económicas, según lo estipulado en el reglamento interno de cada conjunto.

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Estos son los pasos a seguir si ocurre dicha apropiación según la normativa:

Reportar a la administración: Presentar la queja formalmente por escrito ante la administración, el Consejo de Administración o el comité de convivencia.

Presentar la queja formalmente por escrito ante la administración, el Consejo de Administración o el comité de convivencia. Revisar el reglamento interno: Verificar las sanciones específicas por mal uso de zonas comunes.

Verificar las sanciones específicas por mal uso de zonas comunes. Acciones de control: La administración puede restringir el acceso del vehículo infractor si el reglamento lo permite.

La administración puede restringir el acceso del vehículo infractor si el reglamento lo permite. Querella en la Policía: Si el comportamiento persiste, se puede acudir a la alcaldía local o a la policía por perturbación a la convivencia.

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¿Qué dice la Ley 625 de 2001 de Propiedad Horizontal sobre los parqueaderos en Colombia?

De acuerdo con la Ley 675 de 2001, los parqueaderos pueden clasificarse en tres categorías:

Privados: son de uso exclusivo del propietario que los haya adquirido junto con el apartamento o inmueble.

son de uso exclusivo del propietario que los haya adquirido junto con el apartamento o inmueble. Comunes: aquellos que pueden ser usados por todos, pero no están asignados a nadie en específico.

aquellos que pueden ser usados por todos, pero no están asignados a nadie en específico. De visitantes: están destinados temporalmente a personas ajenas al conjunto (familiares, amigos, proveedores, etc.).

En este sentido, los parqueaderos de uso exclusivo (privados) son completamente autónomos y no pueden ser ocupados por terceros sin el consentimiento del dueño. Sin embargo, el mal uso de los parqueaderos de visitantes ha generado múltiples conflictos en conjuntos residenciales del país.

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