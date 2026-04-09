Ejército recuperó corredor estratégico en el Catatumbo que controlaban las disidencias de las Farc

En desarrollo de operaciones militares en el Catatumbo, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía y de manera conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ubicaron un taller clandestino de explosivos del GAO-r Estructura 33, utilizado para adecuar drones con los que se venían ejecutando ataques en Norte de Santander.

La operación se llevó a cabo en la madrugada de este jueves entre los municipios de El Tarra y Tibú, mediante el uso articulado de capacidades de las Fuerzas Militares, incluyendo apoyo aéreo y fuego de artillería sobre zonas previamente identificadas por inteligencia militar.

Tras la ofensiva, las tropas lograron ubicar un depósito con abundante material de guerra y explosivos, distribuido en seis áreas campamentarias con tres depósitos ilegales.

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Entre lo incautado se encuentran:

120 granadas artesanales para dron

320 detonadores

1 granada de 40 mm

8 minas antipersona

80 kilogramos de explosivo

15 metros de mecha lenta

69 cartuchos calibre 9 mm y más de 300 de diferentes calibres

2 proveedores de armas cortas

4 cilindros de 40 libras

4 sistemas de activación remota



Además, fue ubicada infraestructura clave para ataques con drones:

1 dron

4 controles

2 baterías

14 hélices

3 dispositivos de lanzamiento tipo cilindro

También se incautaron elementos de comunicaciones, intendencia, dos motocicletas y dos motores eléctricos.

De acuerdo con información oficial, este material era utilizado por la estructura armada para ejecutar ataques contra la Fuerza Pública y la población civil mediante el uso de drones cargados con explosivos.

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Las autoridades señalaron que, como consecuencia de estas acciones, han resultado afectados tres militares —entre ellos un soldado fallecido—, además de 24 ataques contra la población civil que han dejado 11 personas muertas.

La operación permitió además recuperar un corredor estratégico en la región, que había sido tomado por esta estructura ilegal y que estaba generando confrontaciones con el ELN, facilitando nuevamente la movilidad de la población civil, el transporte de alimentos y el acceso de niños y jóvenes a sus centros educativos.

Las Fuerzas Militares aseguraron que la ofensiva continuará en el nororiente del país para debilitar las capacidades de estos grupos armados y garantizar la seguridad en la región.