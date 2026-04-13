Cuentas de Independiente Santa Fe para clasificar en la Liga colombiana

La Liga colombiana, en el todos contra todos, está llegando a su fin. Solo faltan tres fechas para completar las 19 de esta instancia del campeonato cuando se definirán los ocho mejores que darán al campeón del primer semestre.

Para Independiente Santa Fe el camino es complicado. El equipo de Pablo Repetto tiene tres partidos en los que tiene que sacar nueve puntos de nueve. No puede perder.

El número mágico en este semestre puede llegar a ser 28 puntos. Esto sería lo que los equipos necesitan para clasificar, por esto, el equipo bogotano debe ganar todo lo que juegue, si no lo hace quedará eliminado.

“Nosotros creemos que en la medida en que ganemos los 3 partidos nos va a dar, nos vamos a aferrar a eso, si no, terminaremos haciendo un análisis de los puntos que dejamos al comienzo, el equipo tuvo toda la actitud, peleamos, nos convierten un gol que pocas veces se ve, un gol de otro partido y ahora iremos partido a partido, ahora pensar en la Copa y luego nos jugaremos esas finales”.

Esto dijo Repetto al finalizar el juego ante Millonarios que terminó en empate en el estadio El Campín. El entrenador cree que se puede lograr ante los rivales que el equipo tiene por delante en su intención de clasificar.

¿Cuáles son los rivales de Santa Fe en las tres últimas fechas?

Independiente Santa Fe jugará la fecha 17 ante el Cúcuta Deportivo en El Campín, en la 18 lo hará ante el Deportivo Pasto en el estadio Libertad y cerrará el todos contra todos ante Internacional en Bogotá.

En este momento, el equipo cardenal está ubicado en el puesto 13 y solo tiene 20 puntos producto de cuatro partidos ganados, ocho empatados y cuatro perdidos y con el 42 por ciento de rendimiento tras 16 jornadas.

Sus rivales directos en la tabla de posiciones son LLaneros, Águilas, Millonarios y Bucaramanga, que también luchan por asegurar uno de los lugares en los ocho mejores, por lo que Santa Fe no depende de sí mismo para lograr esa clasificación.

Si logra ganar los tres partidos restantes llegaría a 29 puntos y podría lograr meterse en las finales.