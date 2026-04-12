Pablo Repetto: “En la medida en que ganemos los tres partidos, nos va a alcanzar”

Pablo Repetto se hizo presente en la rueda de prensa posterior al juego ante Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá. El clásico capitalino quedó empatado a un gol y el entrenador uruguayo lamentó no haber podido conseguir los tres puntos ante el rival de patio.

Aún así, el técnico es optimista de lo que puede pasar en los tres partidos restantes en los que espera conseguir tres triunfos y esperar si alcanza para meterse entre los ocho. Además, espera tener un buen partido de Copa Libertadores ante Corinthians el próximo miércoles.

Cambios en Santa Fe: “Cuando vas perdiendo y haces cambios y el equipo empata, parece que los cambios se hacen bien y a veces es al revés, en este los jugadores entraron en buen nivel y pusimos mas riesgos ofensivos y el equipo también ayudó y logramos el empate. Ellos tenían uno menos, no nos conformamos a pesar de que veníamos de un desgaste importante, algunas bajas, lo de Marmo, el equipo igual aparece y sigue manteniendo una identidad. La tabla no refleja lo que ha sido el equipo, estamos compitiendo, hemos empatado pero siempre terminamos yendo al frente y eso habla de lo bueno, de la actitud, de las ganas de ser protagonistas, quedan tres finales y creemos que podemos y vamos a pelear”

Empate insuficiente: “Nosotros creemos que en la medida en que ganemos los 3 partidos nos va a dar, nos vamos a aferrar a eso, si no, terminaremos haciendo un análisis de los puntos que dejamos al comienzo, el equipo tuvo toda la actitud, peleamos, nos convierten un gol que pocas veces se ve, un gol de otro partido y ahora iremos partido a partido, ahora pensar en la Copa y luego nos jugaremos esas finales”.

Andrés Mosquera Marmolejo: “Era difícil que jugara entendimos que teníamos que esperar hasta lo último, tuvimos una charla con él y nos dijo que tenía ganas de jugar, pero había un riesgo de que se resintiera de la lesión y entendimos que no teníamos que arriesgarlo. Se tomó esa decisión acorde con esto, a lo que viene y también estamos tranquilos porque tenemos a Asprilla que está trabajando muy bien y lo ha demostrado. Para el miércoles soy optimista de que va a estar, viajará y seguramente estará contra Corinthians”.

Lesiones recurrentes: “Nos preocupa es alguna lesión muscular porque te deja prácticamente afuera de todo lo que tenga. Casi un mes y en un mes juegas muchos partidos. Los riesgos los tenemos por el calendario. Se han hecho estudios de que cuanto más seguido juegas eres más propenso a lesiones. Siempre hablamos con los jugadores, los escuchamos, el equipo tiene necesidades y tenemos que correr algún riesgo con respecto a esas necesidades. Tenemos a Lobera, a Franco, eso es lo que nos toca y tenemos que trabajar de acuerdo a esa realidad”.