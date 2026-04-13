“Va a terminar más enredada que ellos”: Federico Gutiérrez sobre la senadora Isabel Zuleta

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó nuevas críticas contra el Gobierno nacional por los beneficios otorgados a cabecillas de estructuras criminales en el marco de la denominada paz urbana, y señaló indirectamente a la senadora Isabel Zuleta, a quien acusó de tener cercanía con ese proceso.

El mandatario aseguró que la congresista podría verse comprometida por su participación en iniciativas relacionadas con los diálogos con estructuras criminales: “Por ahí hay una senadora que hace lo que quiera. Yo creo que ella se va a terminar más enredada que ellos”.

Críticas a la política de paz total

Gutiérrez sostuvo que lo ocurrido recientemente en la cárcel La Paz de Itagüí, donde se denunció una fiesta vallenata en un pabellón donde permanecen cabecillas criminales, refleja irregularidades dentro del proceso impulsado por el Gobierno nacional.

“Todo lo que vemos es cómo se concreta un pago de favores del gobierno nacional a las peores estructuras criminales por haberlo apoyado en la campaña presidencial… Mientras Petro los premia, yo los combato en Medellín. Esa es la diferencia”, señaló el mandatario.