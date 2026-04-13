Capturado Alias “Pelirojo”, presunto dinamizador del tráfico de estupefacientes en Ciudad Bolívar

Ciudad Bolívar, Antioquia

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Ciudad Bolívar, en el suroeste del departamento y hace parte de las estrategias Juntos por Antioquia, proyecto de seguridad aplicado esta vez por La Policía Nacional en Antioquia, a través de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN y el Grupo de Operaciones Especiales GOES.

De esta manera, se permitió la incautación de sustancias ilícitas y la judicialización de un actor criminal que delinque en el municipio y también la captura de un hombre por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en hechos registrados en el municipio de Ciudad Bolívar.

El capturado quedó a disposición de las autoridades y dentro del operativo se incautaron estupefacientes como marihuana, cocaína y basuco. Además se interceptó un dispositivo móvil.

Tras la captura, la Policía Nacional en Antioquia logra afectar los movimientos ilícitos derivadas del tráfico de estupefacientes, debilitando las estructuras dedicadas a las actividades ilegales en esta parte del departamento.

Según el Coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán Comandante Departamento de Policía Antioquia, la Policía Nacional reitera ese compromiso con la seguridad y con vida ciudadana e invita a toda la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la tranquilidad a través de las líneas institucionales, seguridad, dignidad y democracia.