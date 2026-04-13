Cali activa grupo especializado para agilizar traslado de órganos en la ciudad

Cali

La Secretaría de Movilidad de Cali puso en marcha un grupo especializado de agentes de tránsito para apoyar el traslado de órganos destinados a trasplantes en la ciudad.

El objetivo del denominado “grupo gris” es reducir los tiempos en vía y aumentar las probabilidades de éxito en estos procedimientos médicos, teniendo en cuenta que los órganos cuentan con un tiempo limitado para su utilización.

Luis Fernando Escobar Nieto, subsecretario de Servicios de Movilidad de Cali, explicó que, además de la articulación con clínicas y hospitales, también reciben apoyo de la Policía y otros actores, con el fin de que los traslados se realicen de manera oportuna.

“En el traslado en avión hasta Cali ya hay un tiempo que se perdió, es muy importante que el tiempo en calle sea el mínimo, por eso nace esta iniciativa. Son ocho agentes que están entrenados por nuestros coordinadores de órganos y la idea es que el tiempo de órgano en calle sea el menor posible para que su traslado a una clínica sea lo más ágil posible”, señaló.

En Colombia, la donación sigue siendo un reto por la baja disponibilidad de donantes frente a la alta demanda, por lo que resulta fundamental proteger y agilizar su traslado.