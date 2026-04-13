Autoridades investigan presunto secuestro de una mujer en Buenaventura

A través de un comunicado, la Delegación del Gobierno en el Espacio Socio Jurídico de Buenaventura informó sobre el secuestro, ocurrido la noche del sábado 11 de abril, de una mujer identificada como Risary Caldas Valtan.

Según la información preliminar, en este hecho estarían involucrados sujetos pertenecientes al grupo criminal los “Shottas”.

Ante esta situación, la delegación que trabaja por la paz urbana en el distrito, en medio de los diálogos con las estructuras criminales “Shottas” y “Espartanos”, exigió adelantar las gestiones necesarias para lograr la pronta liberación de la mujer.

Este caso se presenta en un contexto de creciente preocupación, luego de que la Defensoría del Pueblo advirtiera sobre el aumento de homicidios y otros delitos en Buenaventura, como secuestros, desapariciones y extorsiones, atribuidos a estos grupos criminales.

Asimismo, la Delegación del Espacio Socio Jurídico en cabeza de Fabio Cardozo, hizo un llamado a la coherencia, al señalar que este delito vulnera gravemente los derechos de la ciudadanía, especialmente cuando, según indicaron, hace pocas horas las estructuras armadas habían comunicado, de manera verbal y escrita, su decisión de cesar actos criminales y de barbarie como el secuestro.

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Entre tanto, las autoridades adelantan operativos para esclarecer el caso y dar con el paradero de la señora Caldas Valtan.

Cabe señalar que en las últimas horas, en Cali fue capturado un hombre conocido con el alias de “Mauryn”, presunto integrante de la estructura criminal los “Shottas”, señalada de participar en el secuestro, quien tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 14 años.