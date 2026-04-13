Incidente con hombre armado en Hospital Universitario del Valle prende alertas en el sector salud

El caso pone sobre la mesa la preocupación por la seguridad en los centros hospitalarios. / Foto HUV

Cali

El ingreso de un hombre armado con un machete al Hospital Universitario del Valle encendió las alarmas en el sector salud, en medio de denuncias por el aumento de agresiones contra el personal médico.

El hecho ocurrió cuando el sujeto, en estado de angustia por la atención de su compañera sentimental, amenazó a trabajadores del centro asistencial ante la demora en el servicio.

El caso pone sobre la mesa la preocupación por la seguridad en los centros hospitalarios y la necesidad de garantizar condiciones dignas tanto para los pacientes como para el personal de salud.

La situación fue rechazada por Jorge Enrique Enciso, presidente de FECOLMED, quien advirtió que estos hechos no son aislados. Según explicó, los profesionales de la salud vienen enfrentando agresiones por parte de usuarios que, en medio de la desesperación provocada por la crisis del sistema, reaccionan de manera violenta.

“Hace varios meses que venimos sufriendo este tipo de agresiones, sobre todo el personal que trabaja en urgencias, ya que la gran mayoría de los servicios de urgencia de hospitales y clínicas se encuentran sobresaturados, porque los pacientes no ven otras alternativas para ser atendidos ante la gran crisis de la salud”, señaló.

Por su parte, Hernán Felipe Merizalde García, presidente de la Asociación de Usuarios del HUV, señaló graves fallas de seguridad en la institución.

“No es posible que nuestros médicos y enfermeras tengan que estar expuestos a estas amenazas a su seguridad, la gerencia debe garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios de la institución. No hay controles, los vigilantes trabajan con pocos recursos, no se ha implementado a gran escala los sistemas de inteligencia artificial para la gestión de accesos”, advirtió.

A su vez, SINTRAHOSPICLINICAS radicó una queja formal ante la dirección del hospital, en la que denunció hurtos a vehículos estacionados en los parqueaderos del hospital, robos al personal y agresiones físicas al interior del centro médico. El sindicato aseguró que las medidas actuales son insuficientes y exigió reforzar la seguridad y los controles de acceso.