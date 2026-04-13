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13 abr 2026 Actualizado 11:42

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Cali

Capturado presunto integrante de ‘Los Shottas’ en un bus de servicio público en Cali

Sería responsable de narcotráfico y minería ilegal en Buenaventura

Capturado presunto integrante de ‘Los Shotas’ en pleno bus de servicio público en Cali

Capturado presunto integrante de ‘Los Shotas’ en pleno bus de servicio público en Cali

Capturado presunto integrante de ‘Los Shotas’ en pleno bus de servicio público en Cali

En el oeste de Cali, la Policía Nacional capturó a un hombre conocido como alias ‘Mauryn’, presunto integrante de la banda criminal ‘Los Shottas’, organización que delinque en el distrito de Buenaventura, Valle del Cauca.

El procedimiento se llevó a cabo durante operativos de registro y control a vehículos de servicio público, donde uniformados hicieron efectiva una orden judicial en su contra.

De acuerdo con las autoridades, el capturado es investigado por los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes y explotación ilícita de yacimientos mineros.

“Es un integrante clave de esta estructura, con una trayectoria criminal de más de 14 años. Desde 2012 registra antecedentes por homicidio, desaparición forzada y porte ilegal de armas de fuego”, señaló el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Las investigaciones permitieron establecer que alias ‘Mauryn’ había recuperado su libertad en 2024, luego de cumplir una condena de 10 años en un centro penitenciario del país por otros delitos.

Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías legalizó la captura, imputó cargos y le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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