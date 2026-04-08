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08 abr 2026 Actualizado 17:58

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¿Alias ‘Mapaya’ hará parte de mesa de negociación en Buenaventura? Delegado del Gobierno respondió

El delegado del Gobierno en el diálogo con bandas criminales en el puerto de Buenaventura habló con 6AM W de Caracol Radio.

¿Alias ‘Mapaya’ hará parte de mesa de negociación en Buenaventura? Delegado del Gobierno respondió

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David Otero

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