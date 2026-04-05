Defensoría del Pueblo alerta por aumento de homicidios en Buenaventura

La Defensoría del Pueblo alertó sobre una preocupante situación en el distrito de Buenaventura debido al aumento de homicidios y de la violencia entre los meses de febrero y marzo de 2026. Según la entidad, se han registrado al menos 23 asesinatos, principalmente entre jóvenes de 17 a 30 años.

Este panorama, al parecer, responde a disputas entre grupos armados organizados y a la expansión de su control territorial, lo que ha generado persistentes vulneraciones a los derechos humanos.

La Defensoría señaló que esta situación evidencia el incumplimiento de los compromisos de desescalamiento de la violencia, así como la insuficiencia de la respuesta del Estado frente a esta problemática.

Asimismo, el informe advierte: “ha habido una expansión de las disputas territoriales en varias comunas, particularmente en sectores como San Francisco, San Luis, Juan XXIII y zonas de la comuna 12. De acuerdo con la información recolectada, el aumento de los homicidios y otras situaciones de violación a los derechos humanos responden a procesos de reconfiguración interna de estos grupos, asociados, entre otros factores, a la captura de integrantes, lo cual ha generado disputas por el control territorial y ajustes internos”.

De acuerdo con la entidad, esta dinámica también ha derivado en el control de economías ilícitas, lo que ha provocado la consolidación de fronteras invisibles y restricciones a la movilidad de la población.

Además, se han identificado casos de reclutamiento, instrumentalización y señalamiento de personas en medio de las disputas territoriales. La Defensoría documentó al menos un caso de reclutamiento de un menor de edad y la aprehensión de otro, presuntamente vinculado a estructuras armadas. También reportó tres casos de personas desaparecidas, fenómeno que ocurre de manera paralela a los homicidios.

Otra de las problemáticas señaladas es la difícil situación que enfrentan las familias en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, quienes encuentran obstáculos para acceder a información y avanzar en los procesos de identificación.

El informe también advierte afectaciones en entornos escolares, así como casos de extorsión a comerciantes y transportadores, secuestros y enfrentamientos entre grupos armados que terminan afectando directamente a la población civil.

La Defensoría del Pueblo reiteró que la presencia del Estado no ha sido suficiente frente a esta dinámica de control territorial ejercida por los grupos armados organizados en el distrito. La ocurrencia de homicidios, desapariciones, reclutamiento de menores y otras conductas refleja la necesidad de ajustar las acciones institucionales y fortalecer la intervención en el territorio, advirtió.

En ese sentido, la entidad instó al Gobierno Nacional, regional y local a poner en marcha acciones necesarias que permitan una intervención integral en seguridad, justicia y oferta social, también señaló que se debe priorizar los sectores más afectados y aplicarse de manera diferenciada, especialmente a jóvenes y comunidades educativas.

Finalmente, el informe concluye: “A su vez, la entidad les exige a estos grupos que están en conversaciones para la construcción de paz cumplir los acuerdos a los que se comprometieron, respetando la vida e integridad de personas lideresas y comunidades, y seguir avanzando en los procesos de diálogo que permitan su disolución y reintegración a la sociedad”.