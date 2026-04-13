173 operadores de Nariño se certificaron en turismo

Pasto-Nariño

De manera satisfactoria terminó el proceso de formación en temas relacionados con el turismo en la región. Un total de 173 personas fueron certificadas en una iniciativa liderada por La Fundación Universitaria Católica del Sur, Corfodeli y Acopi seccional Nariño

Los participantes culminaron con éxito su formación en los diplomados Nariño destino turístico, turismo gastronómico y turismo artesanal, complementados con 40 horas de capacitación en inglés, una herramienta clave para mejorar la atención a visitantes y ampliar oportunidades en el mercado.

La mayoría de las personas certificadas son emprendedoras y emprendedores vinculados al sector turismo, quienes, a través de estos procesos formativos, fortalecen sus capacidades para dinamizar la economía local y promover el potencial turístico del departamento.

La iniciativa respaldada por Fontur busca impulsar el turismo como motor de desarrollo, promoviendo la inclusión y el cierre de brechas. En este sentido, el proceso dio especial énfasis a la participación de mujeres, jóvenes y personas provenientes de zonas rurales, reconociendo su papel estratégico en la transformación de los territorios.

“Este diplomado no solo nos brindó herramientas para creer en el potencial turístico y humano de nuestro territorio, sino a reconocer que Nariño es historia, es cultura y es tradición que debe ser promocionado a nivel nacional e internacional” expresó Erik Muñoz, uno de los participantes.