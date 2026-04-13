Graves daños en predios productores de leche en Guachucal-Nariño

Guachucal-Nariño

Hay rechazo en el departamento de Nariño a los graves daños que fueron causados el pasado 11 de abril en varias fincas dedicadas a la producción láctea en el municipio de Guachucal.

Según informaciones suministradas por algunos propietarios presuntamente indígenas de la zona irrumpieron de manera violenta ocasionando cuantiosos daños que afectaron la infraestructura de la producción de leche, entre estos: establos, equipos de ordeño, motores, motobombas, sistemas de riego, tanques de frío, cercas, árboles nativos, cantinas, bebederos y todo tipo de bienes e insumos de propiedad privada, vinculados con la producción agropecuaria.

Daños en predios lecheros Guachucal- Foto: Cortesía Ampliar Daños en predios lecheros Guachucal- Foto: Cortesía Cerrar

La Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño —Colácteos— a través de un comunicado rechazó y condenó estas acciones que asegura atentan contra los derechos de sus asociados, la mayoría de ellos pequeños, mini y microfundistas productores de leche.

Según la cooperativa entre los afectados hay cuatro asociaciones indígenas de Nariño. “Estas deplorables conductas dañan la paz, la tranquilidad y el entorno social de la región, ponen en riesgo el trabajo y sacrificio de mayordomos, trabajadores, veterinarios, zootecnistas y transportistas nariñenses, que derivan su sustento de las fincas”: aseguró Francisco Revelo, gerente de la entidad.

El directivo agregó que estas actuaciones ponen en riesgo la salud física y psicológica de las personas, así mismo pone en peligro el ganado de la región, el suministro de la materia prima que requiere la Cooperativa para la producción de los derivados lácteos e impacta adversamente la fabricación de nuestros productos.

Desde la entidad se hizo un llamado a la sensatez y al respeto mutuo. “Nariño somos todos y nos debemos al cuidado de todas nuestras gentes, de nuestro entorno y de la tranquilidad de todos. Invitamos a que todas las expresiones políticas y sociales se lleven a cabo siempre de manera respetuosa, con estricta sujeción a la Constitución y la ley, al tiempo que rechazamos toda forma de violencia y criminalidad”: puntualiza la misiva.

El Consejo Gremial y empresarial de Nariño se sumó a este llamado y agradeció la intervención de las autoridades, cuya actuación permitió avanzar en el restablecimiento de la tranquilidad y la protección de las personas afectadas.