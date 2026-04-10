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10 abr 2026 Actualizado 18:33

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Así se compuso el bolero ‘Locura Mía’ del maestro Jaime Enríquez: ¿en quién se inspiró?

En 6AM W, el maestro Jaime Enríquez habló sobre la composición del boleto ‘Locura Mía’.

Así se compuso el bolero ‘Locura Mía’ del maestro Jaime Enríquez: ¿en quién se inspiró?

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Lina María Vegavegacabravegacabra

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo, el maestro nariñense Jaime Enríquez compartió detalles sobre el trabajo de composición de su bolero ‘Locura Mía’.

Enríquez contó que la canción fue compuesta en la ciudad de Bogotá, cuando trabajó para una empresa petrolera, inspirada en una mujer que hoy hace parte de su pasado.

“Estoy seguro de que otros han vivido esa sensación cuando se tienen amores difíciles o cuando se enamora de imposibles, se podría decir”, afirmó, sobre el contexto de su vida en el que compuso la canción.

El maestro también se pronunció acerca de la versión de su canción hecha por el arreglista colombiano John Ubaque, mejor conocido como D’Artagnan, quien trabaja con el grupo Los Trío que han sido nominado al Premio Grammy y ha trabajado con leyendas de la música como Juan Gabriel y Armando Manzanero.

“Hermosísima versión, tengo el honor de conocer al maestro D’Artagnan. Es una canción que me ha traído muchas satisfacciones y alegrías”, aseguró.

Escuche esta entrevista en 6AM W:

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Lina María Vega

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Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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