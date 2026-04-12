Denuncian cierre del Consultorio Jurídico de la Uniatlántico por presuntos problemas administrativos

El Consultorio Jurídico de la Universidad del Atlántico, con más de cuatro décadas de funcionamiento continuo, permanece cerrado tras una situación administrativa que ha impedido la continuidad de sus actividades académicas y de atención a la comunidad.

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Esta situación fue denunciada por la representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Jurídicas, María Alejandra Álvarez, quien aseguró que el cierre se debe al no pago del arrendamiento del inmueble donde opera el servicio.

“Actualmente el consultorio jurídico se encuentra cerrado por el no pago del arrendamiento del lugar donde prestamos nuestros servicios”, afirmó Álvarez, quien además señaló que los estudiantes llegaron a iniciar sus prácticas y encontraron el acceso restringido.

“Nos encontramos algo totalmente diferente y eran que hasta nos habían cambiado los candados para poderlo ingresar”, agregó.

Más de 400 estudiantes afectados

La estudiante explicó que el inicio de las prácticas también se vio afectado por retrasos administrativos. “No habíamos iniciado con nuestras prácticas como correspondía en el calendario académico por retrasos en la generación de la ARL”, dijo, advirtiendo que esto dejó a los estudiantes sin condiciones de seguridad para prestar el servicio.

Según Álvarez, la situación impacta a cientos de estudiantes y usuarios del consultorio. “Somos 477 estudiantes que pertenecen al consultorio jurídico 1, 2, 3 y 4”, indicó, señalando además que también se ven afectados quienes realizan prácticas externas en entidades públicas y privadas.

Sobre el estado del inmueble, precisó: “tengo conocimiento que alrededor de más de 80 millones y ahora mismo consultorio jurídico se encuentra sobre la Murillo por la 39 porque la sede centro… se encuentra en remodelación”.

Finalmente, la representante estudiantil advirtió que se trata de un hecho sin precedentes en la institución. “El consultorio jurídico lleva más de 40 años prestando el servicio y es la primera vez que vemos un servicio interrumpido”, afirmó.