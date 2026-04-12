Gobernación del Atlántico inicia construcción del Malecón Bicentenario de Suan

Con una intervención que se extiende a lo largo de dos kilómetros, desde el acceso del municipio por la vía Oriental hasta el embarcadero sobre el río Magdalena, la Gobernación del Atlántico dio inicio a las obras del Malecón Bicentenario de Suan, un proyecto de renovación urbana integral que transformará este territorio en un nuevo eje turístico, cultural y económico del sur del departamento.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La jornada fue liderada por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien destacó el impacto estratégico de esta intervención para proyectar al municipio a nivel nacional.

“Este es un proyecto que soñamos hace años y hoy comienza a hacerse realidad. Con inversiones superiores a los 24.000 millones de pesos, estamos transformando a Suan para convertirlo en un destino turístico y cultural a la altura de su riqueza histórica y folclórica. Este municipio tiene todo el potencial para proyectarse a nivel nacional, y lo que estamos haciendo es brindarle la infraestructura necesaria para lograrlo”, afirmó el mandatario.

El Malecón Bicentenario está concebido como una intervención integral de espacio público que articula tres grandes zonas, pensadas para dinamizar la vida del municipio desde distintos frentes.

La primera corresponde a la zona cultural, donde se construirá una gran plazoleta para eventos masivos, con tarima profesional, camerinos y servicios complementarios, en articulación con la Casa de la Cultura.

La segunda es la zona de recorrido urbano, recreativo y deportivo, que integrará senderos peatonales, cicloruta, zonas infantiles, espacios biosaludables y mobiliario urbano, configurando un entorno seguro y accesible para el disfrute de la comunidad.

La tercera es la zona de aprovechamiento comercial y conexión fluvial, que incluirá espacios para la gastronomía local y un embarcadero que facilitará el intercambio de pasajeros y productos, fortaleciendo la dinámica económica del municipio y su conexión con el río Magdalena.

La alcaldesa de Suan, Karolay Calvo Rivera, resaltó el impacto de esta obra para la comunidad. “Hoy damos inicio formal a las obras del Gran Malecón del Bicentenario, un proyecto que impulsará el desarrollo económico del municipio, promoverá el turismo y se convertirá en un gran espacio de integración para niños, jóvenes y toda la comunidad de Suan”.

El gerente de Plazas y Parques de la Gobernación del Atlántico, Jorge Ávila, explicó que el proyecto ha sido concebido como un espacio que integra múltiples usos para garantizar su sostenibilidad social y económica. “El Malecón Bicentenario de Suan es un proyecto integral que transformará este espacio en un punto de encuentro para la cultura, la recreación y el desarrollo económico, fortaleciendo además la conexión del municipio con el río”.

Centro de Cultura en Suan

Como parte de esta apuesta integral, las autoridades verificaron el avance del Centro de la Cultura Regional, otra de las obras que comienza a consolidarse como un espacio clave para el fortalecimiento del sector artístico del municipio.

La secretaria de Cultura del Atlántico, Verónica Cantillo, destacó el valor de esta obra para la identidad del territorio.

“Hoy estamos viendo materializado un proyecto que socializamos hace un año y que ya comienza a tomar forma. La Casa de la Cultura será un espacio fundamental para fortalecer el sector artístico del municipio y brindarles a nuestros artistas un lugar digno donde seguir cultivando su talento. Suan es un territorio profundamente cultural y esta obra responde a esa identidad”.