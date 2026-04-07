“Aquí siempre ha habido robos”: testigo del hurto al vehículo con menor a bordo en Bogotá

Hacia las 8:40 de la noche de este lunes 6 de abril, en la localidad de Suba, se vivieron momentos de pánico por el robo de un vehículo en el que al interior iba una niña de 7 años.

Las cámaras de seguridad muestran el momento en el que un vehículo tipo camioneta de marca Nissan y de placas PYQ414 está frente a una vivienda con personas hablando.

De un momento a otro, llega un vehículo Chevrolet Sail blanco que se hace al frente de esa camioneta. De ahí se bajan tres sujetos; el conductor de este se queda. Los pasajeros que se bajan del vehículo abordan a las personas y se montan en la camioneta. Inmediatamente huyen en el vehículo en el que se movilizaban y en el que acaban de robar.

Al parecer, lo que no sabían los delincuentes era que dentro del vehículo estaba una niña de 7 años dormida, la hija de los dueños del carro que robaron en un comienzo.

Las autoridades desplegaron todo su dispositivo; cerca de 2 mil policías, Gaula y la brigada 13 del ejército encontraron a la menor. El operativo se dio tanto por aire como por tierra hasta encontrarla.

“Lo primero siempre fue la niña. Cuando vimos el carro, estaba abierto, la niña estaba dormida y dice que en ningún momento se dio cuenta de nada”, aseguró el subintendente Manuel Martínez.

La menor fue encontrada dentro del vehículo en el barrio Nicolás de Federmán en la localidad de Teusaquillo tras dos horas de búsqueda.

Inseguridad en el barrio Nuevo Monterrey

“Llegó una familia de visitante y el señor se quedó afuera con el carro, la señora entró a la vivienda. Llegaron los ladrones y encañonaron al señor, le quitaron las llaves del carro y se llevaron el carro con niña y todo”, contó a Caracol Radio un testigo del hecho.

De acuerdo con el testigo, las alarmas se encendieron y la Policía llegó rápido.

“Aquí siempre ha habido robos y atracos en el sector. No estábamos enterados de que la niña estaba adentro; fue después”, señaló.

El barrio tiene varias casetas de vigilantes que están conectadas, según la señalización, con la Policía Metropolitana.

Este hecho, aunque frustrado, se suma a los robos que se han presentado en las últimas semanas en la capital y que siguen prendiendo las alarmas sobre la inseguridad.