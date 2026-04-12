Jannik Sinner da el batacazo y vence sin problemas a Carlos Alcaraz en Montecarlo

¡Jannik Sinner vuelve a ser el número uno del mundo! En la mañana de este domingo 12 de abril, el tenista italiano se consagró campeón del Masters 1000 de Montecarlo tras vencer sin mayores inconvenientes al español Carlos Alcaraz, quien llegaba a este duelo como defensor del título.

El primer gran duelo del año, el que situó cara a cara a los dos mejores tenistas del planeta, cayó del lado del italiano, que le arrebató al español la corona del certamen francés con parciales 7-6 (5) y 6-3, y de paso se hizo con el primer lugar del ranking ATP.

Después de 22 semanas consecutivas, de un total de 66, en la cima del circuito volverá a estar Sinner, en un recorrido impecable desde que perdió con Novak Djokovic la semifinal del Abierto de Australia y la caída frente al checo Jakub Mensik en cuartos de Doha. Aquellas fueron sus únicas derrotas hasta ahora.

Le puede interesar: Emocionante victoria de Van Aert sobre Tadej Pogacar en una nueva edición de la París Roubaix

Desde entonces, el tenista de San Cándido, ganador de cuatro grandes, no ha parado de vencer. Conquistó los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami antes de aterrizar en el Principado, donde tampoco dio opción a Alcaraz, de 22 años, que fue peor que su rival en los momentos decisivos del choque.

Sinner enterró la racha del español, que llevaba 17 victorias seguidas en arcilla, y alargó la suya en lo que va de 2026, con otras tantas desde que logró los éxitos en los Masters 1.000 de Estados Unidos hasta ahora.

El transalpino, más certero en el saque y que no dejó que Alcaraz consolidara los desequilibrios logrados con las roturas y que se escapara en el marcador, fue más estable. Eso le dio la victoria después de dos horas y cuarto.

Lea también acá: Fernando Salazar explota contra la Comisión Arbitral y el arbitraje colombiano: “Aquí hay algo raro”

Se trata de su séptimo triunfo en 17 enfrentamientos entre ambos, segundo en terreno de arcilla, que eleva a 21 las victorias en Masters 1.000 desde que ganó en París el año pasado hasta ahora en Montecarlo.

Sinner selló su victoria más importante sobre polvo de ladrillo. Se tomó su particular revancha de aquella final, difícil de olvidar, de Roland Garros. El italiano de 24 años se une a Djokovic y a Nadal, los únicos en la historia en ganar cuatro títulos seguidos de Masters 1.000. Además, comparte con Djokovic el hecho de ganar los tres primeros eventos de este nivel de la temporada.