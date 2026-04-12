Incautan madera ilegal y capturan taladores en Cundinamarca y Boyacá

En desarrollo de operativos de vigilancia, seguimiento y control al tráfico ilegal de productos forestales, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca logró la aprehensión preventiva de más de 33 metros cúbicos de madera y material forestal.

Por una parte, la Dirección Regional Chiquinquirá reportó el mayor volumen de material decomisado, con un total aproximado de 29,1 m³ de madera, derivados de tres procedimientos adelantados en zona urbana y rural del municipio.

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Adicionalmente, se realizó la aprehensión preventiva de 10,1 m³ de madera de melina, que era transportada con la guía de movilización vencida, situación que también constituye una infracción a la normativa ambiental vigente.

Por su parte, en jurisdicción de la Dirección Regional Ubaté, en la vereda Chirvaneque del municipio de Lenguazaque, fueron capturadas tres personas por realizar aprovechamiento forestal sin licencia. Durante la inspección se evidenció un volumen aproximado de 3 m³ de madera de eucalipto, representado en 95 tocones, 28 trozas y 20 bloques, lo que generó afectación en un área cercana a 0,25 hectáreas dentro de la ronda de protección del río Lenguazaque y de una quebrada.

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Finalmente, en la Dirección Regional Rionegro, en labores de patrullaje adelantadas por la Policía de Carabineros en zona rural, fueron sorprendidas dos personas realizando tala y corte de guadua sin autorización.

“Se efectuó la aprehensión de 30 basas, con un volumen aproximado de 1 m³, así como de una motosierra empleada para la actividad ilícita. Profesionales de la regional realizaron visita técnica para la valoración del área afectada y la medición del material”.