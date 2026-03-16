El 70% de los vehículos en Cundinamarca fallan en pruebas de gases de la CAR

Más de 1.200 mediciones ha realizado la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en diferentes municipios de la jurisdicción, que dejan como resultado que cerca del 70% de los vehículos monitoreados presentan incumplimientos técnicos y ambientales establecidos en la normatividad ambiental vigente.

Esta cifra pone en evidencia que el parque automotor que transita por la jurisdicción CAR carece de buenas prácticas de mantenimiento y operación, lo que conlleva a fallas en los sistemas y componentes mecánicos del vehículo y en emisiones contaminantes por encima de los límites establecidos.

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“En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 762 de 2022, la CAR trabaja en los diferentes corredores viales para monitorear y controlar las emisiones de fuentes móviles. En 2026 hemos hecho más de 1200 mediciones y desafortunadamente, el 70% de estos vehículos no han pasado la prueba, lo que quiere decir que no cumplen con las condiciones técnico-mecánicas y están emitiendo gases por encima de los parámetros permitidos por la norma”, afirmó Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR.

Estas mediciones se realizan en carretera a vehículos en circulación, entre motocicletas y vehículos de carga/pasajeros. Estos controles permiten evidenciar que el porcentaje de vehículos que no están al día con la normatividad ambiental vigente genera mayores emisiones que están relacionadas con la mala calidad del aire y la salud de los ciudadanos.

El director hizo un llamado a los habitantes del departamento para que mantengan en buen estado sus vehículos con certificación tecno-mecánica al día para evitar afectación al recurso aire y proteger la salud de las personas.