Tala ilegal afecta 45 frailejones en zona rural de Ráquira

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) abrió un proceso sancionatorio ambiental luego de evidenciar la afectación directa de 45 frailejones, una especie protegida y fundamental para la regulación del agua. La situación fue detectada tras una denuncia ciudadana que motivó una inspección técnica en la vereda Valero, donde se adelantaban actividades de tala sin autorización.

Yíber González, director de la CAR en Chiquinquirá, explicó que la destrucción de frailejones representa una amenaza grave para los ecosistemas de alta montaña. «...La afectación de un solo frailejón ya genera impactos ambientales de largo plazo; cuando hablamos de 45 individuos, el riesgo para el equilibrio hídrico y la vida es aún mayor...», afirmó el funcionario.

Según la autoridad ambiental, este no es un hecho aislado y responde a prácticas ilegales que persisten en zonas estratégicas del departamento. La CAR reiteró que la pérdida de esta especie compromete la capacidad natural del territorio para captar y regular el agua, afectando directamente a las comunidades rurales que dependen de estas fuentes.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier intervención no autorizada en ecosistemas protegidos. «...Proteger los frailejones es proteger el futuro y la seguridad del agua...», concluyó González, al señalar que el proceso sancionatorio busca sentar un precedente frente a este tipo de daños ambientales.