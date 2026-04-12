La Luna del Río tendrá horario especial este domingo en Barranquilla

La Alcaldía de Barranquilla anunció un horario especial para la atracción La Luna del Río este domingo 12 de abril, con el objetivo de ofrecer a ciudadanos y visitantes una experiencia distinta en uno de los principales íconos turísticos de la ciudad.

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De acuerdo con la información oficial, la atracción estará habilitada entre las 5:30 a.m. y las 8:00 a.m. Durante ese tiempo, los asistentes podrán disfrutar de una vista privilegiada de la ciudad desde lo más alto. Las boletas podrán adquirirse directamente en taquilla desde la apertura o a través de la plataforma Tuboleta.com.

La Luna del Río, ubicada en el Gran Malecón, se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de la capital del Atlántico. Desde su apertura en diciembre de 2025, ha recibido a más de 380.000 visitantes, reflejando su acogida entre locales y turistas.

Tras la jornada especial, la operación habitual se retomará a partir de las 10:00 a.m. y se extenderá hasta las 10:00 p.m., en su horario regular.

Con esta iniciativa, la administración distrital busca enriquecer la experiencia de quienes recorren el Gran Malecón, ofreciendo nuevas alternativas para disfrutar de la ciudad y fortaleciendo a La Luna del Río como un referente turístico en constante crecimiento.