Envían a prisión a conductor de plataformas por robar y abusar de extranjeras en Medellín

Judicializado conductor de plataformas acusado de robar y abusar sexualmente de mujeres en Medellín. Foto: Fiscalía.

Medellín

Un juez de control de garantías envió a prisión a Leonardo de Jesús Acosta Bolaño, un conductor de plataformas digitales de transporte señalado de hurtar y abusar sexualmente de dos mujeres extranjeras en el Valle de Aburrá.

El primer caso se habría presentado en la madrugada del 14 de agosto de 2025. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, en esa ocasión, el procesado presuntamente intimidó con un arma cortopunzante a una joven de 21 años, a quien le robó dinero en efectivo y luego la habría agredido sexualmente.

El segundo hecho ocurrió el 18 de agosto del mismo año en el municipio de Envigado, donde una mujer de 22 años fue víctima de múltiples abusos y despojada de sus pertenencias por parte del hombre.

Según el ente acusador, los elementos materiales probatorios recopilados por una fiscal del Centro de Atención e Investigación Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de Medellín indican que Acosta Bolaño habría llegado al Valle de Aburrá procedente de la Costa Caribe. Al parecer, alquiló un vehículo particular para ofrecer servicios de transporte y cometer los delitos.

Las autoridades también establecieron que el hombre habría falsificado una licencia de conducción a nombre de otra persona para poder operar.

Otros detalles

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal violento, hurto calificado y agravado, y falsedad material en documento público agravado.

Durante las audiencias concentradas, el acusado no aceptó los cargos. Sin embargo, el juez determinó imponer medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.