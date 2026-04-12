🔴EN VIVO Colombia VS. Paraguay: obligada a ganar para seguir soñando con el mundial sub 17

La Selección Colombia Sub-17 se juega su futuro en el Sudamericano ante Paraguay, en un duelo clave para sus aspiraciones de clasificar al Mundial. El equipo de Fredy Hurtado llega presionado tras la derrota frente a Uruguay, que lo dejó cuarto del Grupo A con cuatro puntos.

El panorama es claro: Colombia necesita ganar para llegar a siete unidades, pero también deberá estar pendiente del resultado entre Chile y Ecuador, que influirá directamente en sus opciones de clasificación.

En un grupo muy apretado y con un formato exigente, la ‘Tricolor’ no tiene margen de error. Está obligada a sumar de a tres y, si es posible, mejorar su diferencia de gol para mantenerse en la pelea por un cupo al Mundial.

Siga acá el minuto a minuto del partido: