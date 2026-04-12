¿De dónde proviene la palabra “inodoro” y por qué en algunos países se dice “excusado” o “retrete”?

El español es un idioma vasto, que se vuelve aún más rico a merced de las diferentes ubicaciones geográficas, donde las culturas florecen y se apoderan de la lengua a su manera, creando así diferentes términos para los usos más comunes.

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Uno de estos elementos que ha adquirido diferentes nombres en el desarrollo del lenguaje es el inodoro, que se ha mantenido siempre en el habla cotidiana de las personas al ser uno de los objetos más utilizados en el mobiliario del hogar moderno.

Aunque en Colombia lo más común es utilizar la palabra “inodoro”, en algunos lugares muy específicos o por fuera de las fronteras se emplean otras como “retrete” o “excusado”, los cuales dan cuenta de cómo el español describe momentos y concepciones del mundo y la historia.

¿Por qué se le dice “excusado” al inodoro en algunos países?

La etimología indica que el término excusado se remite a la palabra excusatus, que significa apartado o excluido.

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En ese sentido, aunque la palabra no se refería originalmente al inodoro como el mueble de porcelana que se emplea hoy en día, sí hacía referencia a un lugar apartado o retirado en el que las personas solventaban sus necesidades fisiológicas.

En Colombia, el término se empleaba en épocas de vivienda rural cuando los cuartos de baño eran lugares apartados en el fondo de patios traseros, donde se ubicaban las letrinas.

Con el tiempo, la palabra pasó a describir al inodoro como se le conoce hoy en día, aunque en un comienzo servía como eufemismo para la privacidad que conllevaba el acto físico.

¿Cuál es el origen de la palabra “retrete”?

A diferencia de excusado, la palabra retrete tiene su origen en el catalán retret, el cual deriva a su vez del francés retrait.

Pese a ser palabras distintas, en este caso, desde su origen se construye la similitud semántica, puesto que el concepto original, al igual que en el caso de excusado, se refiere a retiro o lugar retirado.

Este término se utiliza para el medioevo y el Renacimiento como referencia a pequeñas cámaras que se adecuaban en los castillos, las cuales denominaban garderobes o retretes Estos lugares estaban destinados al recogimiento personal, la meditación y eventualmente al aseo individual.

Con el tiempo y el desarrollo de los primeros mecanismos de descarga de agua, la palabra retrete comenzó a asociarse a este tipo de instalación dentro del cuarto de retiro.

Asimismo, el término inodoro, que hace referencia a carente de olor, tiene un origen más moderno, de la mano del sifón en forma de S patentado por Alexander Cumming en 1774, el cual impedía que los gases de la alcantarilla regresaran al cuarto de baño.