¿Qué es el dipping? Así se diferencia esta tendencia gastronómica en las aplicaciones de comida

Las cocinas del mundo hace tiempo dejaron de ser territorios aislados. Hoy, las tendencias gastronómicas viajan con rapidez, se adaptan y encuentran nuevas formas de expresión en contextos locales. Más que una “invasión”, lo que se vive es un diálogo constante entre culturas culinarias: técnicas que migran, ingredientes que se reinterpretan y hábitos que evolucionan sin perder su raíz.

En ese cruce de influencias, no solo cambian los platos, también cambian los gestos. La manera de comer se transforma, se vuelve más interactiva y personal. En ese escenario aparece con fuerza el dipping, una práctica que, aunque sencilla, está redefiniendo la experiencia alrededor de alimentos cotidianos como el pollo.

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¿Qué es el Dipping?

El dipping consiste en sumergir o untar cada bocado en salsas antes de consumirlo. Aunque el gesto es ampliamente conocido, su popularidad reciente lo ha llevado a ocupar un lugar central en la conversación gastronómica global.

Estudios de firmas como Innova Market Insights y Mintel muestran que casi la mitad de los consumidores utiliza salsas para explorar nuevos sabores, mientras que una proporción creciente busca opciones más intensas, como las picantes.

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¿Por qué en Colombia está en tendencia el Dipping?

En Colombia, el dipping no resulta ajeno. La tradición de acompañar los alimentos con salsas, ajíes o cremas ha sido parte del día a día durante generaciones. Por eso, más que una novedad, esta tendencia se integra de manera natural a los hábitos locales.

El pollo, uno de los productos más consumidos en el país, es un ejemplo claro de esta transformación. Con un consumo anual que supera los 37 kilos por persona, según Fenavi, su versatilidad permite que prácticas como el dipping cobren mayor relevancia. Compartir, mezclar y probar diferentes sabores hace parte de una experiencia que ya estaba presente, pero que ahora adquiere un nuevo protagonismo.

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¿En qué plataforma es popular el Dipping?

En este contexto, plataformas como DiDi Food facilitan el acceso a propuestas que dialogan con estas nuevas dinámicas de consumo. A través de estas herramientas, los usuarios pueden explorar opciones que priorizan la variedad y la posibilidad de personalizar.

Por su parte, cadenas como KFC han incorporado alternativas centradas en salsas y formatos para compartir, alineándose con un consumidor que busca experimentar sin alterar necesariamente sus preferencias principales.

Lejos de ser una moda pasajera, el dipping evidencia una transformación más profunda: la evolución de los hábitos alimenticios hacia experiencias más dinámicas. En Colombia, donde la comida es sinónimo de encuentro, esta práctica encuentra un terreno natural.