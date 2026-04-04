¿Por qué son famosos los Labubu? Este es el origen de los peluches coleccionables que son tendencia. Getty Images

De ser un objeto de nicho, apetecido por los coleccionistas enfocados en el mundo de los juguetes de diseño o art toys, los Labubu pasaron a convertirse en una pieza masiva de consumo global.

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Más que un juguete, los extraños elfos de peluche se han tornado en accesorios en tendencia, enamorando a artistas y personalidades como la cantante de Blackpink Lisa, Rihanna o Dua Lipa.

¿Cuál es el origen de los Labubu?

Todo comenzó en 2015, cuando el artista de Hong Kong Kasing Lung creó una serie de libros ilustrados titulada The Monsters.

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Lung, al haber vivido en los Países Bajos, se inspiró en las leyendas propias de la mitología nórdica, dándole así vida a personajes originales surgidos de dicho folclore.

Entre aquella fauna fantástica nació Labubu, un ser travieso y juguetón de dientes afilados y orejas puntiagudas que se asemeja a los elfos y a los duendes.

¿Por qué se volvieron virales los muñecos Labubu?

Luego de haber sido producidos originalmente como figuras coleccionables de la mano de How2Work en 2015, Labubu y otros personajes se volvieron masivos cuando Kasing Lung vendió sus derechos al gigante chino Pop Mart en 2019.

La tienda Pop Mart comenzó a comercializarlos en el formato blind box o ‘caja sorpresa’, que implica que las personas desconocen el motivo que encontrarán, provocando así el deseo desbordado de los coleccionistas por adquirir más y más.

The Conversation ubica el boom definitivo de los Labubu en abril de 2025, cuando la cantante tailandesa Lisa, del grupo femenino de k-pop Blackpink, comenzó a mostrar imágenes de estos peluches utilizados como accesorios en un bolso Louis Vuitton.

Desde entonces, el travieso elfo de orejas afiladas se ha visto en publicaciones de celebridades como David Beckham, Kim Kardashian, Dua Lipa, Rihanna, Cardi B, Ivy Queen, Paris Hilton, varios integrantes de BTS y hasta futbolistas como el argentino Rodrigo de Paul y el jugador de la selección Colombia Johan Mojica.

De acuerdo con Reuters, en los últimos años, Pop Mart ha visto cómo, a raíz del boom de este tipo de coleccionables en públicos cada vez más amplios, sus ingresos se triplicaron entre 2024 y 2055, incrementando el beneficio a sus inversionistas en un 308 %.

¿Cuánto vale un Labubu original?

En la tienda propietaria de la serie ‘The Monsters’ Pop Mart, se pueden conseguir los peluches Labubu en ediciones básicas y tamaños pequeños desde unos 30 dólares en las cajas sorpresa, poco más de 110.000 pesos colombianos al cambio actual.

Algunas ediciones limitadas pueden llegar a costar desde 300 (1′100.000 COP) hasta más de 1.000 dólares en Pop Mart (más de 3′600.000 COP). En mercados secundarios y sitios de subastas en internet, los precios pueden llegar a ser más exorbitantes, con reportes de figuras vendidas en más de 10.000 dólares, una cifra cercana a los 37 millones en pesos colombianos.

Según Forbes, los Labubu han hecho parte de eventos en las casas de apuestas más famosas del mundo, como Sotheby’s. El medio económico reseña que incluso en China un Labubu de tamaño humano fue vendido en 150.000 dólares (más de 550 millones de pesos).