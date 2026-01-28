Publican el TOPE salarial para acceder al Subsidio Familiar en 2026: Valor explicado.

Las cajas de compensación en Colombia son uno de los organismos encargados de recibir los aportes parafiscales por parte de las empresas. Los empleadores afiliados deben consignar el 4% del valor de la nómina por cada uno de sus trabajadores.

Este aporte se ve representado en la función que tienen estas entidades de apoyar a los trabajadores de ingreso medio o bajo con herramientas que les permitan aliviar la carga económica y acceder a facilidades en materia de vivienda, educación, recreación y más.

Lea también: Subsidio de arrendamiento Cafam 2026 hasta por 2 años: aplica para vivienda en Bogotá y Cundinamarca

Así las cosas, con el incremento del salario mínimo ya en vigencia, una de las principales ayudas que aportan las cajas de compensación, el subsidio familiar, también tendrá modificaciones en los topes para recibirlo y el monto de las cuotas, de la siguiente manera.

Subsidio familiar: ¿Cuáles son los topes en 2026?

Con el salario mínimo mensual legal vigente, SMLMV, 2026 establecido en $1′750.905 (2′000.000 con el subsidio de transporte), los topes para las personas que pueden recibir el subsidio familiar por parte de las cajas de compensación quedaron así:

Ingreso individual del trabajador: no puede ser superior a 4 SMLMV , equivalentes a $7′003.620 en 2026 .

no puede ser superior a , equivalentes a . Ingreso familiar (trabajador + cónyuge o pareja permanente en caso de que ambos trabajen): no puede superar los 6 SMLMV, correspondientes a 10′505.430 mensuales.

Tenga en cuenta que, de acuerdo con la legislación vigente, el trabajador debe tener al menos 96 horas laboradas durante el mes en el que se solicita el subsidio para tener derecho a este.

¿Cuál es el monto de la cuota mensual del subsidio familiar en 2026?

Aunque los topes salariales son fijos para el subsidio de vivienda, el monto de la cuota mensual sí puede variar, dependiendo de factores como el lugar del país en el que se encuentre la caja de compensación y el tipo de beneficiario que lo recibe.

Le podría interesar: Único caso en el que le pagarían $127.906 por el subsidio familiar: explica Supersubsidio

Sin embargo, haciendo un sondeo de las cajas de compensación más conocidas, se puede concluir que los montos para 2026 estarían rondando entre los $53.000 y $86.000. Asimismo, se presentan las siguientes variaciones según el perfil del beneficiario:

Sector agropecuario: reciben 15 % adicional sobre el valor de la cuota.

reciben 15 % adicional sobre el valor de la cuota. Trabajadores a cargo de personas discapacitadas: el subsidio corresponde al doble de la cuota normal.

¿Quiénes reciben el subsidio familiar de las cajas de compensación en 2026?

Los trabajadores en Colombia deben cumplir los siguientes requisitos para recibir el subsidio familiar de las cajas de compensación en 2026:

No exceder el tope salarial

Tener personas a cargo que dependan económicamente del trabajador y no reciban ingresos adicionales según lo determina la ley (aplica para hijos, hermanos, padres o personas con discapacidad).

Cumplir con las 96 horas laboradas en el mes

Para más información y conocer los montos específicos del subsidio en 2026, consulte los canales oficiales de información y los servicios de atención al cliente de la caja de compensación a la que se encuentre afiliado.