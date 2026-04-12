Capturado por feminicidio agravado: lo buscaban desde diciembre mediante orden judicial

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura de un hombre de 21 años, mediante orden judicial, por el delito de feminicidio agravado en la localidad de Kennedy.

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De acuerdo con la información, los hechos en los que se vio involucrado este hombre, se remontan al pasado 28 de diciembre de 2025, cuando fue hallada sin vida una mujer al interior de una vivienda en el barrio Villa de la Torre. Según las autoridades, el hombre presentaba múltiples heridas, lo que activó de inmediato las investigaciones correspondientes.

La central de radio informó que en el barrio Ciudad Kennedy se estaba presentando una riña, al llegar al sitio los uniformados le solicitaron el documento de identidad a uno de ellos y, tras verificar sus datos, confirmaron que tenía un requerimiento judicial vigente.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente, donde deberá responder por el hecho que se le atribuye. Un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.