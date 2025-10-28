Capturaron a responsable de feminicidio en Bogotá: se había escapado a Santander

El pasado 7 de septiembre fue asesinada por su expareja sentimental Paula Andrea Quintana en su vivienda ubicada en el barrio La Esmeralda en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

El hombre responsable de este hecho llegó a su casa, la golpeó, la abuso sexualmente y la asfixió. Para borrar cualquier evidencia intentó quemar la vivienda.

Tras un mes y medio, las autoridades lograron capturar a este homicida en el departamento de Santander a donde huyó porque allá se encontraban unos familiares.

“El responsable presenta anotaciones judiciales por violencia intrafamiliar, falsedad en documento privado, lesiones personales, y ahora tendrá que responder por los delitos de feminicidio agravado, intento de homicidio, acceso carnal violento y hurto calificado y agravado”, precisó el comandante de la policía de Bogotá, Giovanni Cristancho.

Feminicidios en Bogotá

En lo que va de 2025, en Bogotá se han presentado 13 casos de feminicidio. De acuerdo con la Policía de la ciudad, todos los responsables de estos hechos han sido capturados. En total van 17 feminicidas capturados.

“Todos los casos de feminicidios de este año en Bogotá han sido esclarecidos. Día a día trabajamos todas las autoridades unidas para que no se presenten estos hechos. En corrido del 2025 se han presentado 9 casos menos comparado con el mismo periodo del año anterior”, aseguró el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo.

La localidad de Suba, en el norte de Bogotá, más específicamente en el CAÍ de La Gaitana se han atendido más de 1.500 medidas preventivas de feminicidio a través de la Línea Púrpura.

La Secretaría de Seguridad y la Policía invitan a la ciudadanía a denunciar estos hechos a través de la de línea 155