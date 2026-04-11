St.Pauli vs Bayern Múnich con Luis Díaz EN VIVO| Siga acá el minuto a minuto del partido

Bayern Múnich llega en un buen momento a este compromiso, respaldado por una racha sobresaliente fuera de casa, donde no pierde desde noviembre, ganó 11 y empató 2. Además, viene de dar un golpe de autoridad en Europa tras vencer 2-1 al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League. En la Bundesliga, también mostró carácter al remontar un 2-0 ante Friburgo en los minutos finales para imponerse 3-2, resultado que le permitió mantener una ventaja de nueve puntos sobre el Borussia Dortmund.

El poder ofensivo del Bayern ha sido una de sus principales fortalezas esta temporada, alcanzando los 100 goles en 28 jornadas, con la posibilidad de superar su propio récord histórico en la liga alemana (101 goles en la campaña 1971/72). Además, ha demostrado ser especialmente contundente ante rivales de la parte baja de la tabla, marcando al menos tres goles en todos los partidos disputados ante equipos ubicados en los últimos puestos.

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Por su parte, St. Pauli atraviesa una situación completamente distinta, luchando por mantener la categoría. El equipo llega a esta jornada en zona de promoción de descenso y acumula cuatro partidos sin ganar: empató 2 y perdió 2, lo que refleja su complicado presente. Sin embargo, encuentra algo de esperanza en su rendimiento como local, ya que solo ha perdido uno de sus últimos siete encuentros en el Millerntor-Stadion ganó 3 y empató 3.

Este contraste de realidades anticipa un duelo en el que Bayern parte como claro favorito, mientras que St. Pauli buscará hacerse fuerte en casa para dar la sorpresa y mantener vivas sus aspiraciones de permanencia en la Bundesliga.

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