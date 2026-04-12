¿A qué hora juega HOY Colombia en el Sudamericano Sub-17? Se define el tiquete al Mundial
Los dirigidos por Fredy Hurtado se juegan el tiquete mundialista frente a Paraguay.
La Selección Colombia Sub-17 se juega este domingo 12 de abril su clasificación al Mundial de la categoría, certamen que se disputará este mismo año en Qatar.
Los dirigidos por Fredy Hurtado se medirán frente a la local Paraguay en el cierre de la primera fase y con ello definirán si avanzan directamente a la Copa o deberán afrontar los play-offs para obtener su tiquete.
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¿A qué hora juega HOY Colombia en el Sudamericano Sub-17?
La Selección Colombia se medirá HOY con Paraguay en la quinta jornada del Grupo A del Sudamericano Sub-17 a partir de las 6 de la tarde (hora colombiana). Recuerde que todas las emociones de este compromiso las podrá seguir EN VIVO a través del minuto a minuto en la página web de Caracol Deportes.
A la misma hora se jugará el otro duelo del grupo: Chile vs Ecuador, países que también luchan por ese cupo directo al Mundial Sub-17. Entretanto, a las 3 de la tarde se disputarán los duelos correspondientes al Grupo B: Brasil vs Venezuela y Argentina vs Bolivia.
Tabla de posiciones del Grupo A en el Sudamericano Sub-17
La Selección suma 4 puntos en tres duelos disputados y ocupa la cuarta casilla del Grupo A en el Sudamericano Sub-17. Entretanto, los guaraníes son coleros de la zona con una unidad, producto de dos derrotas y un solo empate.
|Pos.
|Selección
|Puntos
|Dif.
|1.
|Ecuador
|7
|+2
|2.
|Uruguay
|5
|+1
|3.
|Chile
|4
|0
|4.
|Colombia
|4
|-1
|5.
|Paraguay
|1
|-2
*Uruguay ya disputó sus cuatro partidos del Sudamericano, es decir que en esta última jornada no tendrá actividad.
¿Cómo se clasifica al Mundial Sub-17?
Conmebol cuenta con siete cupos para el Mundial Sub-17, es por lo anterior que las primeras dos selecciones clasificadas del Grupo A y B tendrán su lugar garantizado en el Mundial.
Las dos terceras y dos cuartas disputarán duelos cruzados: los ganadores de ambas llaves clasificarán también a la Copa y los perdedores jugarán nuevamente entre sí por el último cupo.
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Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...