Tabla de posiciones de la Liga de Naciones: Así va tras triunfo de Colombia

La Selección Colombia femenina recibió a la de Venezuela en la Liga de Naciones de la Conmebol. El equipo nacional venció y se puso en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Naciones con los mismos puntos de Argentina.

Verónica Herrera abrió el marcador para la Selección de Venezuela que comenzó arriba en el marcador, pero luego Colombia logró el empate y la remontada.

Primero, con un gol de Leicy Santos y después con otro de Gisela Robledo con el que el equipo de Angelo Marsiglia consiguió una importante victoria en su quinta salida del torneo que da dos cupos al Mundial Brasil 2027.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Naciones