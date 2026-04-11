Nuevo atentado contra la Policía en el anillo vial oriental de Cúcuta

Un nuevo atentado contra la Policía se registró en las últimas horas en inmediaciones del anillo vial oriental de Cúcuta, a la altura de un reconocido centro comercial, donde fue activado un artefacto explosivo al paso de una patrulla.

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Tras la detonación, el intendente Elkin García resultó gravemente herido y fue trasladado de inmediato a un centro médico de la ciudad, mientras que el lugar fue acordonado por las autoridades y permanece con fuerte presencia policial.

Este hecho vuelve a encender las alarmas, teniendo en cuenta que es la tercera vez en lo corrido del año que se presenta un ataque en ese mismo punto.

En los casos anteriores, dos policías perdieron la vida y otros cinco resultaron heridos, lo que evidencia la reiteración de acciones violentas en esa zona.

La explosión fue de tal magnitud que se escuchó en varios sectores de la ciudad, entre ellos Prados del Este, Guaimaral, Zulima, Niza y Prados del Norte, generando temor entre la comunidad.

Aunque hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial sobre los responsables, no se descarta que detrás de este nuevo atentado esté el ELN, grupo señalado de perpetrar los ataques anteriores en ese mismo corredor vial.

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La situación mantiene en alerta a las autoridades, en medio de la preocupación por la seguridad en los anillos viales de Cúcuta, que se han convertido en escenarios recurrentes de ataques contra la fuerza pública.

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