Diputada Rosita Jiménez denuncia falta de protección tras sufrir atentado

Santa Marta

A través de su cuenta en X la diputada del Magdalena por el Partido Verde, Rosita Jiménez denunció que a pesar de ser víctima de un atentado cuando se movilizaba en su camioneta blindada, asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), por la vía que comunica a Santa Marta con Ciénaga el pasado 31 de marzo; no ha recibido respuesta por parte de las autoridades, pese a haber solicitado reforzar su protección.

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La diputada afirma que su nivel de vulnerabilidad ha aumentado, señalando que no se han reforzado los esquemas de seguridad ni se han implementado medidas preventivas ante el riesgo que enfrenta.

“Ayer nuevamente remití comunicaciones formales a todas las instituciones responsables de accionar medidas urgentes para la protección de mi vida, tras el atentado del que fui víctima en el Magdalena el pasado martes 31 de marzo. Hoy luego de 7 días, no hay respuestas institucionales. Ni siquiera se ha convocado consejo de seguridad para tratar el grave atentado que sufrí”, escribió la diputada Rosita Jiménez en su cuenta en X.

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Esta no sería la primera vez que la diputada es víctima de amenazas y atentados en contra de su integridad, en el 2021 una corona fúnebre fue dejada en su residencia y en el 2024 encontró en el garaje de su residencia un sobre que contenía un escrito tipo panfleto con un mensaje y un “par de tiros” en su interior.

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