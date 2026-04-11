El Ritacua Blanco podría correr con la misma suerte del glaciar de los Cerros de la Plaza

El Cocuy

El Parque Nacional Natural del Cocuy enfrenta una noticia preocupante: según el monitoreo realizado por el IDEAM, desapareció la masa glaciar de los Cerros de la Plaza, ubicados en el costado oriental de la Sierra Nevada del Cocuy, Güicán y Chita.

La directora del parque, Verónica Velasco, explicó en entrevista con Caracol Radio que este hecho confirma los efectos del cambio climático que afectan al mundo entero.

“La desaparición del glaciar tiene un efecto directo en la regulación hídrica, pues disminuye el aporte de agua hacia lagunas de origen glaciar, como la laguna de la Plaza. Sin embargo, aún permanecen ecosistemas de páramo y altoandinos que cumplen una función clave en la regulación del agua, lo que hace urgente reforzar las acciones de conservación”, aseguró Velasco.

En los últimos años se ha sentido con mayor fuera el cambio climático en el país, lo que ha hecho que en algunas regiones se presenten por épocas grandes oleadas de calor. Esto llevó a que el glaciar de los Cerros de la Plaza desapareciera y esta misma suerte podría correr el glaciar de Ritacua.

“El IDEAM continúa monitoreando el glaciar del Ritacua, que muestra pérdidas y recuperaciones de masa dependiendo de fenómenos climáticos como El Niño y La Niña”, aseguró la directora del Parque Nacional Natural del Cocuy.

Aun así, los glaciares tropicales, ubicados a más de 5.000 metros de altura, son altamente vulnerables: basta un aumento de temperatura para que no puedan mantenerse.

“A medida que disminuye esa altura sobre el nivel del mar, aumenta la temperatura y con el aumento de la temperatura pues no hay condiciones para que los glaciares tropicales existan. Entonces pues no hay un dato exacto hoy para estimar cuál será la vida de nuestra masa glaciar”, dijo.

Llamado a la protección

La directora del parque insistió en la importancia de trabajar junto a comunidades locales y visitantes para proteger estos ecosistemas frágiles. La desaparición de los glaciares es una señal clara de los desafíos que impone el cambio climático y de la necesidad de fortalecer la conservación de los páramos y las fuentes de agua que aún permanecen.