Ideam confirma la extinción del glaciar de los Cerros de la Plaza en la Sierra Nevada de El Cocuy

El Cocuy

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó en marzo de 2026 la extinción definitiva del glaciar de los Cerros de la Plaza, ubicado en la Sierra Nevada de Güicán o El Cocuy, en Boyacá. La entidad señaló que su desaparición no ocurrió de manera repentina, sino como consecuencia de un proceso sostenido de transformación climática que se intensificó durante las últimas décadas.

De acuerdo con el Ideam, hacia mediados del siglo XIX este glaciar tenía una extensión aproximada de 5.5 kilómetros cuadrados; sin embargo, para 2016 su área se había reducido a apenas 0.15 kilómetros cuadrados, hasta llegar en la actualidad a una cobertura total de 0 kilómetros cuadrados, confirmando así su desaparición total.

La entidad explicó que entre las principales causas de esta pérdida se encuentran el aumento sostenido de la temperatura, la disminución de las precipitaciones en forma de nieve y la ubicación del glaciar a una altitud relativamente baja frente a las condiciones actuales del clima. Según indicó el instituto, los glaciares de los Andes tropicales son altamente sensibles a estas variaciones, razón por la cual se consideran indicadores directos del cambio climático.

El monitoreo que permitió confirmar la extinción fue realizado mediante seguimiento satelital por parte del Ideam con apoyo de herramientas del Observatorio de la Tierra y el Territorio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), lo que también ha permitido analizar con mayor precisión la velocidad con la que avanza el cambio climático en el país.

El Ideam advirtió que la desaparición de este glaciar representa mucho más que una transformación del paisaje, pues los glaciares cumplen funciones esenciales en la regulación hídrica y en el equilibrio de los ecosistemas de alta montaña, por lo que su pérdida evidencia los impactos reales y actuales del cambio climático sobre el territorio colombiano.