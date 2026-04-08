Vicepresidente JD Vance liderará negociación con Irán en Pakistán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. EFE/EPA/KENNY HOLSTON / POOL / KENNY HOLSTON / POOL ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviará al vicepresidente JD Vance a la capital de Pakistán para negociaciones con representantes de Irán que comenzarán el sábado 11 de abril, informó la Casa Blanca.

Trump “enviará a su equipo de negociadores encabezado por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el enviado especial (Steve) Witkoff y el señor (Jared) Kushner a Islamabad para conversaciones este fin de semana”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Vance comienza a presionar a Irán

El vicepresidente JD Vance estimó que corresponde a los dirigentes iraníes decidir si la tregua fracasa a causa de Líbano.

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“Si Irán quiere que esta negociación se rompa por un conflicto en el que los están machacando en el Líbano, que no tiene nada que ver con ellos, y que Estados Unidos nunca ha dicho que formara parte del alto el fuego, es su elección. Creemos que sería una estupidez, pero es su elección”, declaró Vance antes de partir de Budapest.

Líbano, ¿línea roja de Irán?

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que un alto el fuego en Líbano es una de las condiciones fundamentales del plan de 10 puntos de la República Islámica para poner fin a la guerra en Oriente Medio, informó el miércoles la agencia de noticias Isna.

Nabatieh, Líbano. Foto: Chris McGrath / Getty Images / Chris McGrath Ampliar Nabatieh, Líbano. Foto: Chris McGrath / Getty Images / Chris McGrath Cerrar

En una conversación telefónica con su homólogo francés Emmanuel Macron, Pezeshkian “insistió en la necesidad de un alto el fuego en el Líbano y recordó que esta exigencia es una de las condiciones esenciales del plan de diez puntos de Irán”. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó la propuesta como una “base viable para negociar” con Teherán, más allá de la tregua de dos semanas decidida el martes por la noche.

Día de luto en Líbano por ataques israelíes

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, declaró el jueves día de luto nacional después de que ataques israelíes dejaran 182 muertos y 890 heridos, según un balance preliminar del Ministerio de Salud.

En un comunicado, la oficina del primer ministro anunció que el jueves será “un día de luto nacional por los mártires y heridos de los ataques israelíes”, y ordenó el cierre de las administraciones públicas y el izado de las banderas a media asta.

El ministerio señaló que 1.739 personas han muerto y 5.873 han resultado heridas en el Líbano desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá el 2 de marzo.

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Petróleo comienza a caer

Los precios del petróleo y el gas se desplomaron, las bolsas se dispararon y el dólar bajó después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego temporal que podría conducir a la reapertura del estrecho de Ormuz.

Producción petrolera en la isla de Kharg en el golfo Pérsico, en la costa de Irán. (Foto: Kaveh Kazemi/Getty Images) / Kaveh Kazemi Ampliar Producción petrolera en la isla de Kharg en el golfo Pérsico, en la costa de Irán. (Foto: Kaveh Kazemi/Getty Images) / Kaveh Kazemi Cerrar

Los contratos de petróleo más negociados cayeron alrededor de un 15%, hasta unos 94 dólares por barril, tras más de un mes de conflicto que sacudió los mercados globales.

Alto al fuego relaja la tensión aérea en Oriente Medio

Baréin anunció la apertura de su espacio aéreo, cerrado desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, después de que Irán y Estados Unidos acordaran un alto el fuego de dos semanas. Irak había anunciado anteriormente que también reabría su espacio aéreo.