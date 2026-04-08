Embajador israelí por tregua entre EE.UU. e Irán: “el régimen perverso aceleró el programa nuclear”
En conversación con Dos Puntos, el embajador israelí Edwin Yabo manifestó que el programa nuclear de Irán continúa y ahora estaría en lugares de difícil acceso, incluso para las armas de EE.UU.
Embajador israelí por tregua entre EE.UU. e Irán: “el régimen perverso aceleró el programa nuclear”
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Edwin Yabo, embajador responsable de los asuntos del norte de Sudamérica en la Cancillería de Israel, pasó por los micrófonos de Dos Puntos para hablar acerca de la pausa de dos semanas en la guerra entre Estados Unidos e Irán.
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Aseguró que la posición de Israel en medio de ese cese de hostilidades es el mismo porque debe proteger a su población, “entonces tendrá que hacer lo que debe”.
Ante el nuevo escenario de guerra que se cierne en el mundo, Yabo arremetió contra el “régimen iraní” y su pretensión expansionista en Medio Oriente.
“El régimen iraní, con ideología perversa, comenzó una carrera para armarse nuevamente de misiles balísticos y aceleró el programa nuclear”, manifestó.
“Estos países son víctimas de amenazas constantes de Irán, que les recuerda que tiene planes expansionistas. Son países pequeños frente a Irán, que es uno enorme y con un ejército grande”, agregó.
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Mencionó que el programa nuclear que adelanta Irán estaría en un lugar de difícil acceso, incluso para las armas de Estados Unidos.
De esta manera, aseguró “a pesar de que su población sufre por falta de agua”, el régimen de Irán ha invertido millones de dólares en programas nucleares para expandirse regionalmente y amenazar a Israel.
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Control de Irán sobre estrecho de Ormuz
Indicó que el paso por el estrecho de Ormuz puede ser controlado por parte de Irán desde su costa porque solo tiene 30 kilómetros de ancho.
¿Cuál es la diferencia entre Corea del Norte e Irán?
Explicó que, aunque Corea del Norte tiene un programa y armas nucleares establecido, a diferencia de Irán no pretende expandirse.
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Mensaje a los antisemitas
Sobre el argumento que expresan algunos antisemitas de que los judíos quieren tomar el control de otros lugares del mundo fuera de Israel, comentó: “A veces hablan de los judíos como si fuéramos un billón de personas, pero somo 13 millones”.
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...